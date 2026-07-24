Trump Erdoğan'a verdiği sözü hızlı unuttu: Türkiye'yi yeniden listeye ekledi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği ticaret tarifelerinin yerine 80 ülkeye en az yüzde 10 oranında yeni gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenleme kapsamında Türkiye de yüzde 12,5 ek gümrük vergisine tabi tutuldu.

İngiltere, Meksika, Avrupa Birliği, Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi önemli ticaret ortaklarına yüzde 10 ile 12,5 arasında değişen oranlarda tarife uygulanırken, Türkiye de en yüksek oranlardan biriyle listede yer aldı.

TRUMP ERDOĞAN'A VERDİĞİ SÖZÜ HIZLI UNUTTU

Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi görüntüler veren Trump, ikili görüşmenin ardından basına "Yaptırımları kaldıracağız. Tamam mı?" demişti.

O sözler Trump'ın Türkiye'yi yeni tarifelerden muaf tutabileceği ya da en düşük vergi oranını uygulayabileceği yönündeki mesajı olarak yorumlanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ YENİDEN LİSTEYE EKLEDİ

Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği ticaret tarifelerinin yerine açıklanan listede Türkiye'ye yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.

Yeni tarifelerin gıda, elektronik, otomotiv ve hizmet sektörü dahil birçok alanda ithal ürünleri kapsayacağı belirtildi.

GEREKÇE "ZORLA ÇALIŞTIRMA" SORUŞTURMASI

ABD yönetimi, kararın gerekçesi olarak söz konusu ülkelerin zorla çalıştırılarak üretilen ürünlerin ithalatına yönelik yasakları etkin şekilde uygulamadığını savundu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarına dayandırılan yeni tarifelerin, mevcut yüzde 10'luk küresel tarifelerin süresinin dolmasının ardından cuma günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

Trump yönetimi, yeni düzenlemenin 1974 Ticaret Kanunu'nun 301. maddesine dayandırıldığını ve bu sayede daha önce Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen tarifelerden farklı bir hukuki zemine oturtulduğunu açıkladı.

KARARA İLK TEPKİLER ABD'NİN MÜTTEFİKLERİNDEN GELDİ

Japonya Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, kararı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell uygulanan yüzde 12,5'lik tarifenin serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan da ülkelerine yönelik tarifenin teknik ya da ekonomik açıdan hiçbir gerekçesinin bulunmadığını ifade etti.