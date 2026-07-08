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Halk TV Ekonomi Türkiye’de milyonlarca müşterisi var: Bin 800 kişiyi işten çıkarıyor

Türkiye’de milyonlarca müşterisi var: Bin 800 kişiyi işten çıkarıyor

Sigorta sektörünün devlerinden Allianz’da büyük kıyım! Türkiye’de yaklaşık 6.8 milyon müşterisi bulunan şirket bin 800 çalışanını işten çıkaracak.

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Türkiye’de milyonlarca müşterisi var: Bin 800 kişiyi işten çıkarıyor

Türkiye’de yaklaşık 6.8 milyon müşterisi bulunan Allianz, bin 800 çalışanını işten çıkaracak. Allianz Partners CEO’su Tomas Kunzmann, salı günü Münih'te düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa genelinde istihdamda küçülmeye gideceğini duyurdu. Kunzmann, ağırlıklı olarak tazminat anlaşmaları ve erken emeklilik şeklinde hayata geçirilmesi planlanan sürecin yaklaşık bin 500 ila bin 800 çalışanı kapsayacağını ifade etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Son altı ayda iş konseylerinde müzakereler yürüttüklerini belirten Kuzmann, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Benelüks ülkelerinde gönüllü ayrılma tekliflerinin uzatıldığını da kaydetti.

Türkiye’de milyonlarca müşterisi var: Bin 800 kişiyi işten çıkarıyor - Resim : 1

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Sigorta sektörünün devlerinden Allianz, daha önce yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinin istihdam üzerinde etkiler yaratabileceğine dikkat çekmişti. Şirket, bu teknolojiyi işten çıkarmaların nedeni olarak gösterdi.

Kunzmann, Allianz Partners’taki işten çıkarmalarla ilgili olarak, “Bu, bir noktada hepimizin başına gelebilir. Bu meslektaşlarımıza tam da olması gerektiği gibi, adil şekilde davranıyoruz” dedi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
İşten Çıkarma Sigorta
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