Türkiye'de bir banka şubelerini kapatıyor

Çin merkezli bankacılık devi ICBC kritik bir karar aldı. ICBC Turkey Bank A.Ş., şube yapılanmasında stratejik bir değişime imza attığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle duyurdu.

Platforma iletilen açıklamada, bankanın 5 şubesinin faaliyetinin tamamen sonlandırıldığı, diğer 3 şubesinin ise mevcut şubeler bünyesine katılarak birleştirildiği ifade edildi.

HEDEF OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Banka yönetimi tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu kapatma ve birleştirme kararlarının stratejik planlama hedefleri ve operasyonel verimliliği yükseltme amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Uygulamaya konulan bu yeniden yapılanma süreciyle beraber şu adımların hedeflendiği belirtildi:

Şube ağının daha etkin bir biçimde yönetilmesi,

Operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi,

Banka kaynaklarının çok daha verimli şekilde kullanılması.

ICBC'NİN KÜRESEL BANKACILIK YAPISI

Çin'de 1984 yılında temelleri atılan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünya çapındaki en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor. Kurumun hisseleri, 2006 yılından bu yana Şanghay ve Hong Kong borsalarında eş zamanlı olarak işlem görüyor.

Finans devi, altı kıta üzerinde toplamda 48 bölge ve ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Dijital bankacılık kanalları, geniş ATM altyapısı ve şube ağıyla kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet sunan banka, Türkiye pazarındaki operasyonlarına ise ICBC Turkey Bank çatısı altında devam ediyor.