Türkiye Petrolleri Karadeniz'de sınır ötesine açıldı: Bulgaristan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki uluslararası enerji yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yüzde 33 oranında ortak olan TPAO, Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun onayıyla projenin resmi paydaşları arasına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu ortaklığın temelini 18 Şubat'ta imzalanan anlaşmanın oluşturduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında, Shell'in operatörlüğünde sürdürülen arama ruhsatındaki hak ve yükümlülüklerin üçte birlik bölümü TPAO'ya devredildi. Böylece Türkiye Petrolleri, Karadeniz'in Bulgaristan açıklarındaki enerji arama çalışmalarında doğrudan ruhsat sahibi olarak yer almaya başladı.

KARADENİZ'DEKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bakanlık açıklamasına göre, Bulgaristan hükümetinin aldığı kararın ardından ruhsat devri resmen yürürlüğe girdi. Projede Shell operatör olarak faaliyetlerini sürdürürken, TPAO da arama ve keşif çalışmalarına ortak olarak katkı sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat ayında anlaşmanın imza töreninde yaptığı değerlendirmede, söz konusu sahanın Türkiye'nin Karadeniz'deki en önemli enerji keşiflerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası'na yakın bir bölgede bulunduğunu vurgulamıştı.

Bayraktar, ilk etapta sahada sismik araştırmaların gerçekleştirileceğini, elde edilecek verilerin ardından gelecek yıl ilk arama kuyusunun açılmasının hedeflendiğini belirterek, yaklaşık beş yıllık ruhsat süresi boyunca Türkiye ile Shell'in ortak çalışma yürüteceğini ifade etmişti.