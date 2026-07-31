Depoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurdu
Petrol fiyatlarındaki tırmanış ve kurlardaki rekorların ardından motorine 3 lira 76 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt fiyatı 81 ilde 80 lira eşiğini aşarken, litresi 83,83 lirayı bulan Hakkari ve Bitlis en pahalı iller oldu.
ABD ve İran arasındaki görüşmelerde henüz somut bir uzlaşma sağlanamamış olmasına karşın, kritik deniz ticaret hatlarından sevkiyatların yeniden akmaya başlamasıyla petrol fiyatları cuma gününe düşüşle başladı.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki hedeflere yönelik ortak hava harekatı ve bölgedeki sıcak çatışma riskleri piyasa üzerinde baskı oluşturmayı sürdürse de, deniz kısıtlamalarının esnemesi fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi kısıtladı.
Küresel petrol fiyatlarındaki aylık sert tırmanış ve rekor tazeleyen döviz kurlarının iç piyasaya yansıması ağır oldu. Bugün itibarıyla motorin grubuna 3 TL 76 kuruşluk dev bir zam yapıldı. Yapılan bu artışın ardından motorinin litre fiyatı Türkiye'nin 81 ilinde de 80 TL eşiğini resmen geride bıraktı. Lojistik ve nakliye mesafelerine bağlı olarak fiyatların değişkenlik gösterdiği illerde motorinin en pahalı satıldığı noktalar ise litresi 83,83 TL ile Hakkari ve Bitlis oldu.
31 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.18
|Motorin
|80.97
|LPG
|31.19
31 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.02
|Motorin
|80.82
|LPG
|30.59
31 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.14
|Motorin
|82.09
|LPG
|31.29
31 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.44
|Motorin
|82.37
|LPG
|31.19
31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,52₺
|47,53₺
|%0.19
|10:40
|Euro (EUR)
|54,76₺
|54,78₺
|%0.11
|10:40
|Sterlin (GBP)
|63,97₺
|63,98₺
|%-0.04
|10:40