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Halk TV Ekonomi Depoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurdu

Depoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurdu

Petrol fiyatlarındaki tırmanış ve kurlardaki rekorların ardından motorine 3 lira 76 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt fiyatı 81 ilde 80 lira eşiğini aşarken, litresi 83,83 lirayı bulan Hakkari ve Bitlis en pahalı iller oldu.

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Depoları yakan zam geldi: Motorin fiyatları sürücüleri vurdu
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ABD ve İran arasındaki görüşmelerde henüz somut bir uzlaşma sağlanamamış olmasına karşın, kritik deniz ticaret hatlarından sevkiyatların yeniden akmaya başlamasıyla petrol fiyatları cuma gününe düşüşle başladı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki hedeflere yönelik ortak hava harekatı ve bölgedeki sıcak çatışma riskleri piyasa üzerinde baskı oluşturmayı sürdürse de, deniz kısıtlamalarının esnemesi fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi kısıtladı.

Küresel petrol fiyatlarındaki aylık sert tırmanış ve rekor tazeleyen döviz kurlarının iç piyasaya yansıması ağır oldu. Bugün itibarıyla motorin grubuna 3 TL 76 kuruşluk dev bir zam yapıldı. Yapılan bu artışın ardından motorinin litre fiyatı Türkiye'nin 81 ilinde de 80 TL eşiğini resmen geride bıraktı. Lojistik ve nakliye mesafelerine bağlı olarak fiyatların değişkenlik gösterdiği illerde motorinin en pahalı satıldığı noktalar ise litresi 83,83 TL ile Hakkari ve Bitlis oldu.

Brent Petrol
Değer 85,65$
Değişim %-1,44

31 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.18
Motorin 80.97
LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.02
Motorin 80.82
LPG 30.59

31 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.14
Motorin 82.09
LPG 31.29

31 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.44
Motorin 82.37
LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.182,68₺
Satış 6.190,05₺
Altın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladıAltın fiyatları yine dayanamadı: Sert düşüş başladı

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,98₺
Satış 89,00₺
Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridiGümüş fiyatlarında düşüş derinleşiyor: Zirve noktasından yarı yarıya eridi

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,52₺ 47,53₺ %0.19 10:40
Euro (EUR) 54,76₺ 54,78₺ %0.11 10:40
Sterlin (GBP) 63,97₺ 63,98₺ %-0.04 10:40
Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!Dövizde fren patladı: Dolar, euro ve sterlin aynı anda rekor kırdı!

31 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.312
Değişim %0,14
BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!

31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.994$
Değişim %-1,24
Fed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştıFed'in kararı piyasayı yavaşlattı: Bitcoin sıkıştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam Ekonomi Piyasalar
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