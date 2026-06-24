Türkiye için borsayı sarsacak Kasım uyarısı

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından Morgan Stanley Capital International (MSCI), 2026 Piyasa Sınıflandırma Değerlendirmesi kapsamında Türkiye raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'de borsanın geleceğini doğrudan etkileyecek hissedarlık şeffaflığı ve koordineli işlem (eşgüdümlü alım-satım) konularındaki gelişmeler mercek altına alındı.

Kuruluş, bu alanlardaki sorunların giderilmesine yönelik attığı ve ilan ettiği adımları not ettiğini bildirirken, somut bir ilerleme görmeyi beklediklerini vurguladı.

YABANCI YATIRIMCININ ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİNİ VURGULA DI

MSCI açıklamasında, uluslararası kurumsal yatırımcıların Türkiye piyasasına yönelik ciddi endişeleri aktarıldı. Yatırımcılar, bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle ilişkili fonların yaptığı işlemler nedeniyle, hisselerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının (free float) gerçekte olduğundan çok daha yüksek görünebildiğine dikkat çekti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yakın dönemde aldığı ve belirli koşullarda fonların elindeki payların halka açık kısım hesaplamalarından çıkarılmasını öngören yeni düzenlemesini olumlu bir adım olarak kaydeden MSCI, ancak piyasa katılımcılarının bu düzenlemelerin uygulamadaki net etkilerini henüz görmediğini ifade etti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye piyasasından şu adımların atılmasını bekliyor:

Nihai faydalanıcı sahipliğin çok daha ayrıntılı ve zamanında kamuoyuna açıklanması,

Eşgüdümlü işlem ve manipülatif davranışlara karşı etkin bir piyasa gözetimi ve cezai yaptırım uygulanması,

Yapısal olarak bozulmuş ve gerçeği yansıtmayan dolaşımdaki pay oranlarına sahip hisselerin belirlenmesine yönelik şeffaf, kurala dayalı bir çerçevenin oluşturulması.

TÜRKİYE İÇİN BORSAYI SARSACAK KASIM UYARISI

Türkiye piyasasında hissedarlık şeffaflığı ve koordineli işlem konularında güvenilir ve somut bir ilerleme sağlanmasının hayati önem taşıdığına işaret eden MSCI, açık bir uyarıda bulundu.

Kuruluş, Kasım 2026 MSCI Endeks Gözden Geçirmesi’ne kadar Türkiye piyasasında bu alanlarda yeterli düzeyde ilerleme görülmemesi durumunda, Türkiye ve ilgili menkul kıymetlerin piyasa statüsünün değerlendirilmesine yönelik resmi bir danışma süreci başlatabileceğini bildirdi.

Mevcut sınıflandırmada "Gelişen Piyasalar" (Emerging Markets) kategorisinde yer alan Türkiye için bu sürecin yakından izleneceğini belirten MSCI, düzenleyici adımları ve uygulamaların sahadaki sonuçlarını takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.