Türkiye akaryakıtta rotayı değiştirdi: Rusya'dan alınmayacak artık

Nakliye istatistiklerine göre, Rusya'nın dizel ihracatını durdurma kararı almasının ardından Türkiye, ağustos ayı içerisinde Hindistan ve ABD'den gerçekleştirdiği yakıt alımlarını rekor seviyelere taşıdı.

İTHALATTA YENİ ADRESLERDEN REKOR SEVİYEDE ALIM

Kpler verilerine bakıldığında, içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana Türkiye'nin Hindistan'dan günlük bazda 120 bin varili aşan miktarda dizel getirdiği, ABD'den yapılan ithalatın ise günde 90 bin varile ulaştığı görülüyor.

Kaydedilen bu sert artışlarla birlikte, Türkiye'nin bahsi geçen iki ülkeden gerçekleştirdiği dizel alımları, Kpler'in verileri takip etmeye başladığı 2017 yılından bu yana ulaşılan en yüksek aylık seviye olarak kayıtlara geçti.

SAVAŞLAR VE SALDIRILAR KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNİ KOPARDI

Rusya yönetimi, Ukrayna tarafından ülke içindeki rafinerilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar neticesinde dizel arzında meydana gelen sorunlar sebebiyle ağustos ayı boyunca ihracata yasak getirmişti. Bununla birlikte Ortadoğu bölgesinde devam eden çatışmaların bölgedeki rafinerilere zarar vermesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin kesintiye uğraması da yakıt sevkiyatını sekteye uğratan etkenler arasında yer aldı.

Enerji ticareti veri sağlayıcısı Energy Aspects tarafından açıklanan rakamlara göre ise, ağustos ayında Türkiye'ye Hindistan'dan günlük 74 bin varil, ABD'den ise günlük 70 bin varil dizel gönderildi. Energy Aspects verileri de, bu sevkiyatların Hindistan için 2022'den, ABD için ise 2019'dan beri görülen en yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

RUSYA'NIN PAYI YÜZDE 85'TEN YÜZDE 20'YE ÇAKILDI

Kpler'in sağladığı rakamlara göre, yılın ocak-haziran döneminde günlük 200 bin varilin üzerinde seyreden Türkiye'nin Rusya menşeli dizel ithalatı, temmuz ayında günde yaklaşık 100 bin varile, ağustosta ise günde 80 bin varil seviyesine düştü.

Meydana gelen bu azalışın ardından toplam ithalat içerisinde Rusya'nın aldığı pay yüzde 20'ye kadar geriledi. EPDK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, 2025 yılı genelinde günde 281 bin varil dizel alımı yaparak toplam ithalatının yüzde 85'ini doğrudan Rusya'dan sağlamıştı. Sektör kaynakları, Rusya'nın uygulamaya koyduğu dizel ihracat yasağını eylül ayına kadar uzatabileceğini ifade ediyor.