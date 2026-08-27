TÜİK açıkladı: İstihdamda büyük katkıyı küçük işletmeler sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 dönemine ait Sanayi ve Hizmet İstatistikleri sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan geçici verilere göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren aktif girişim sayısı 4 milyon 16 bini geride bırakırken, toplam ciro 124 trilyon 816 milyar Türk Lirası sınırını aştı.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ İSTİHDAM İLE CİRONUN MERKEZİ OLDU

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılında ticari faaliyet yürüten işletmelerin yüzde 48,4'lük kesimi hizmet sektöründe konumlandı. Hizmet alanını yüzde 31,6 oranıyla ticaret sektörü ve yüzde 12,4 oranıyla sanayi kolları takip etti. İstihdamın sektörel dağılımında da benzer bir tablo ortaya çıkarak hizmetler ilk sıradaki yerini korudu. Toplam istihdamın yüzde 41,2'si hizmet sektöründe istihdam edilirken, sanayi kollarının payı yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Girişim sayısı ve istihdamda hizmetler öne çıkmasına karşın, ciro bakımından en büyük pay ticaret sektörünün elinde kaldı. Ticaret, 2025 yılındaki toplam cironun yüzde 46,8'lik kısmını meydana getirdi. Sanayi sektörünün ciro içindeki payı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirken, en yoğun işletme barındıran hizmet sektörünün ciro payı yüzde 17,8 seviyesinde kaldı.

ÜRETİMDE İMALAT ÖNE ÇIKARKEN TEKNOLOJİ SEVİYESİ DÜŞÜK KALDI

Ülke genelindeki üretim değerleri incelendiğinde en yüksek rakama imalat sanayisinde ulaşıldı. İmalat sektörünün üretim değeri 2025 yılında 27 trilyon 886 milyar Türk Lirası olarak hesaplandı. Aynı dönemde üretim değeri ticaret alanında 9 trilyon 134 milyar Türk Lirası, inşaat sektöründe 7 trilyon 976 milyar Türk Lirası, ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde 6 trilyon 801 milyar Türk Lirası oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtım faaliyetlerinde ise 4 trilyon 422 milyar Türk Lirası değer kaydedildi.

Öte yandan imalat sanayisinde faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 54,4 gibi büyük bir oranının düşük teknoloji grubunda yer alması dikkat çekti. Bu işletmeler, imalat sanayisindeki toplam istihdamın yüzde 47,9'unu ve toplam cironun yüzde 35,8'ini oluşturdu.

DEV İŞLETMELER CİROYU PAYLAŞIRKEN KÜÇÜKLER İSTİHDAMI SIRTLIYOR

Çalışan sayılarına göre oluşturulan ölçek grupları analiz edildiğinde, toplam cirodan en yüksek payı yüzde 34,3 oranla 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler aldı. Bu grubu yüzde 25,8 pay ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmeler izledi. Cironun yüzde 20,1'i 50-249 çalışanı olan işletmeler, yüzde 19,8'i ise 10-49 kişinin istihdam edildiği girişimler tarafından yaratıldı.

İstihdam tarafında ise tablo tersine dönerek küçük ölçekli işletmelerin ağırlığını ortaya koydu. Toplam istihdamın yüzde 36,4'ü 1-9 çalışanı bulunan küçük girişimlerde gerçekleşti. İstihdamın yüzde 27'sini 250 ve üzeri çalışanı olan büyük yapılar, yüzde 19,6'sını 10-49 çalışanı bulunanlar ve yüzde 17'sini 50-249 çalışanı olan işletmeler paylaştı.

Genel toplamda 2025 yılındaki girişimlerin toplam cirosu 124 trilyon 816 milyar Türk Lirası olurken, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar Türk Lirası'na, faktör maliyetiyle katma değer ise 22 trilyon 201 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Mal ve hizmetlerin toplam satın alış tutarı 108 trilyon 507 milyar Türk Lirası olarak kayda geçerken, toplam istihdam rakamı 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.