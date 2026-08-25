Üç sektörde güven çöktü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ağustos ayında incelenen üç ana sektörün tamamında gerileme kaydedildi.

HİZMET VE PERAKENDEDE SERT DÜŞÜŞ

Açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 seviyesine geriledi. Bu sektörde son üç aylık iş durumu yüzde 1,2 düşerken, hizmetlere yönelik talep de yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi.

Buna karşın, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin talep beklentisi yüzde 0,9 artışla 117,4 seviyesine ulaştı.

Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 110,1 değerine indi. Sektör genelinde son üç aylık iş hacmi ve satışlar yüzde 5,8 oranında gerilerken, gelecek üç aylık döneme dair satış beklentilerinin yüzde 3,8 oranında artması dikkat çekti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİPARİŞLER ERİYOR

İnşaat sektöründe de tablo gerileme eğilimini sürdürdü. Sektörün güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 83,1 seviyesine indi.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ağustos ayında yüzde 3,8 düşüşle 78,9 puana gerilerken, gelecek üç aylık döneme ilişkin çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,8 oranında artarak 87,3 seviyesine yükseldi.