Torbadan kara haber çıktı! Emeklilikte son 20 gün

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen 'Torba Yasa', enflasyon altında ezilen milyonların yükünü daha da ağırlaştıracak. Sosyal güvenlikten vergiye kadar pek çok alanda köklü değişiklikler içeren tasarı, özellikle emeklilik için gün sayanları ve borçlanma yapacakları doğrudan vuracak.

Askerlik ve yurt dışı borçlanmasında oranlar artıyor, 'ucuz emeklilik' için son çıkış tarihi ise Aralık sonu.

Yeni torba yasa tasarısı, sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere milyonların ekonomisini derinden etkileyecek yenilikler getiriyor. Emeklilik hesaplarının sil baştan değişeceği düzenleme; emeklilik bekleyen çalışanlar, ev sahipleri ve araç alıp satacaklar gibi geniş bir kitleyi kapsıyor.

BORÇLANMA MALİYETİNE ÇİFTE ZAM GELİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerle, gün satın alacaklar (askerlik ve yurt dışı borçlanması) için ödeme oranları yükseltiliyor.

Mevcut sistemde askerlik ve doğum borçlanması brüt asgari ücretin yüzde 32'si (aylık 8.321,6 TL) üzerinden ödenirken, yurt dışı borçlanması yüzde 45 (aylık 11.702,25 TL) üzerinden hesaplanıyor. Ancak yeni tasarıya göre, doğum borçlanması hariç tüm borçlanma oranlarının yüzde 45'e çıkarılması planlanıyor.

Bununla da kalmayacak; Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte taban fiyat da artacağı için vatandaş "çifte zam" ile karşı karşıya kalacak.

SON FIRSAT ARALIK AYI: BAŞVURAN KURTULACAK

Bu devasa maliyet artışından etkilenmemek için tek bir yol var: Yıl bitmeden başvuru yapmak.

Aralık ayı sonuna kadar e-Devlet veya SGK üzerinden yapılacak başvurular, mevcut (daha düşük) oranlar üzerinden hesaplanacak.

Başvuru esnasında herhangi bir para ödenmiyor.

Değerlendirme sonrası çıkan ödeme emri için 1 ay bekleme ve 2 ay ödeme süresi bulunuyor; yani vatandaşın parayı bulmak için başvurudan sonra toplam 3 ayı var.

Ödeme yapılmazsa hak yanmıyor, sadece başvuru iptal oluyor ve yeni (zamlı) tarifeden işlem yapılması gerekiyor. Bağ-Kur borcunu sildirip günlerini donduran esnaf için de durum aynı. İhya (canlandırma) ödemelerinin de yeni dönemde yüzde 45 oranına çıkması öngörülüyor; bu nedenle Bağ-Kur'luların da ay sonuna kadar başvurması hayati önem taşıyor.

MAAŞ TAVANI YÜKSELİYOR: 300 BİN LİRAYI AŞACAK

Torba yasa ile prime esas kazanç, yani SGK'ya bildirilen brüt maaşın üst sınırı da değişiyor.

Mevcut durumda brüt asgari ücretin 7.5 katı (195.037,5 TL) olan tavan, 9 katına çıkarılıyor.

Yeni yıldaki asgari ücret zammıyla birlikte en yüksek bildirilecek maaşın 300 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Bu artış, çalışanların ödeyeceği primi artırsa da ileride alınacak emekli maaşına olumlu yansıyacak.

KONUT SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER: VERGİ İSTİSNASI KALKIYOR

Emlak vergisinde de yeni bir dönem başlıyor. 2026 yılı bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin iki katını geçemeyecek.

Ancak kiradaki konutlar için kritik bir değişiklik var: Mevcut sistemde kira gelirinin vergi matrahından düşülen "konut kredisi faiz giderleri" istisnasının kaldırılması planlanıyor. Bu hamleyle kredi kullanan ile kullanmayan mükellef arasında "adalet" sağlanması amaçlanıyor.