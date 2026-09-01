TOGG'un iki ortağı gidiyor! 3 Şirket art arda açıklama yaptı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ortaklık yapısında büyük bir değişime gidiliyor; Vestel ve Anadolu Grubu yüzde 46'lık hisselerini devretmeye hazırlanırken, şirketlerden gelen peş peşe Kamoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları iddiaları doğruladı.

Reuters, TOGG bünyesinde eşit olarak yüzde 23'er paya sahip bulunan Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, ellerindeki toplam yüzde 46'lık hisseyi devretme hazırlığı içinde bulunduğunu gündeme getirmişti. Söz konusu payların Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından devralınabileceği ileri sürülürken, satış bedeline ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE KAP AÇIKLAMALARI

Medyaya yansıyan bu iddiaların ardından, borsada işlem gören Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu şirketleri Kamoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) peş peşe açıklamalarda bulunarak görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

VESTEL: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Vestel Elektronik, TOGG'da sahip olduğu hisselere ilişkin çeşitli görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Şirket, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde yürütülen bu süreçte henüz işlemi kesinleştiren alınmış resmi bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını vurguladı.

TURKCELL: MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Turkcell tarafı ise basında şirket ile Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG sermayesindeki belirli payların satın alınmasına yönelik temaslar yürüttüğüne dair haberler yer aldığını hatırlattı.

Şirket açıklamasında, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haberlere konu olan işlemle ilgili müzakerelerin halen devam ettiğini duyurdu.

AG Anadolu Grubu Holding de TOGG'daki paylarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü teyit ederken, bu aşamada işlemi bağlayıcı hale getiren resmi bir sözleşmenin imzalanmadığını duyurdu.

Holding, potansiyel işleme dair önemli bir gelişme yaşanması durumunda gerekli açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.