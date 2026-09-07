TOGG'da dev ortaklar masadan kalkıyor mu? En yetkili ağızdan ilk açıklama

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG’un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’lık payının Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell tarafından alınabileceği belirtiliyor.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, hisse devri iddiaları ve şirketin gelecek hedefleri hakkında Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin sorularını yanıtladı.

"TAMAMLANMIŞ HİSSE SATIŞI YOK"

Tosyalı, Vestel ve Anadolu Grubu’nun ortaklıktan çekilme ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda fiilen tamamlanmış bir hisse satışı yok. Vestel ve Anadolu Grubu halka açık şirketlerdir. Gerekli açıklamaları yaptılar. Vestel ve Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’lık hisselerini Varlık Fonu ve Turkcell alırsa TOGG’un misyonu ve vizyonunu etkilemez."

TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv yüzde 23’er paya sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) hissesi ise yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

MEVCUT ORTAKLARIN ÖN ALIM HAKKI VAR

Tosyalı, hisselerin TOGG’un mevcut ortakları dışında bir şirkete satılmak istenmesi durumunda ön alım hakkının devreye gireceğini belirtti:

"Herhangi bir ortak TOGG’daki hisselerini mevcut durumda ortaklığı bulunmayan bir kuruma, şirkete satmaya niyetlenirse, o zaman mevcut ortakların ön alım hakkı devreye girer. Yani, önce mevcut ortaklara teklif yapılması gerekir. Şu anda öyle bir durum yok"

ÜRETİMDE 210 BİN ARAÇ HEDEFİ

TOGG’un gelecek dönem planlarını da açıklayan Tosyalı, üretim kapasitesinin önce 150 bine, ardından 210 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni modellerin de 2027-2029 yılları arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tosyalı, şirketin hedeflerini şöyle anlattı:

"Yıllık üretimin önce 150 bine, sonra da 210 bine çıkması hedefimiz var. Bunun için altyapımız uygun. Üretim hacmi arttıkça araç başına düşen yatırım maliyeti de düşer. Yani günlük 500 adet otomobil üretim temposuna gireriz. Ayrıca 2027-2029 yılları arasında yeni modellerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde biz TOGG’u kârlı bir yatırım olarak görüyoruz. Bunun sinyallerini de alıyoruz."