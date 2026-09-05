Kamu bankalarında TOGG planı! Tarih de belli oldu

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle meclise bir soru önergesi sundu.

Verilen önergede, kamu bankalarının hizmet araçlarının TOGG marka araçlarla değiştirilmesine yönelik resmi bir hükümet kararı bulunup bulunmadığı soruldu. Ayrıca bakanlık koordinasyonunda yürütülen herhangi bir çalışma olup olmadığı ve yıl sonuna kadar tüm banka şubelerinde kullanılan hizmet araçlarının TOGG ile yenilenmesine yönelik net bir takvim tasarlanıp tasarlanmadığı hakkında bilgi talep edildi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DMO VE TOGG AÇIKLAMASI

Cumhuriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu önergeye verdiği yanıtta iddiaları yalanlamadı. Bakan Şimşek, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar kademeli bir şekilde toplam 30 bin adet elektrikli otomobil satın alınmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Şimşek konuya ilişkin açıklamasında, “DMO, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu bankalarınca talep edilen araçların tedarik süreçlerini de yürütmektedir. Tedarik süreçlerine 2023 yılında başlanmış olup araçların toplam alım sayıları, kurum ve kuruluşların talepleri çerçevesinde protokol kapsamında belirlenmektedir” ifadelerini kullandı.