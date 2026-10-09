Teknoloji hisseleri çakıldı: New York borsası karışık seyretti

New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 51.231,64 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.765,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,25 kayıpla 27.193,34 puana geriledi. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki hareketler yatırımcılar tarafından takip edilirken, pay piyasalarında özellikle teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı.

BRENT PETROL YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı, Ortadoğu'daki gerilim ve küresel petrol arzına ilişkin endişelerle yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. ABD'nin güney sahillerine yaklaşan Isaias Kasırgası'nın petrol üretimini tehdit etmesi de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

TRUMP: 3 KASIM'A KADAR İRAN'A SALDIRI DÜZENLEMEYECEĞİZ

Dün savaşı sona erdirmek için İran'la anlaşma yapmak istemediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bugün ise 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Tahvil piyasasındaki hareketlilik de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Dün 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,23'e geriledi. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,6'ya indi. Tahvil faizlerindeki gerileme, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine katkıda bulundu.

AA