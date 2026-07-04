Teklif Meclis'e sunuldu: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilsin

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazarda karşılık bulmayan enflasyon verileri milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirledi.

İYİ Parti ise en düşük aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını da kapsayan 5 maddelik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, açıklanan haziran ayı enflasyon oranlarının piyasa gerçekliğinden tamamen koptuğunu belirterek, milyonların maaşına yansıtılacak olan artışın gerçek anlamda bir zam olmadığını kaydetti.

Hazırladıkları yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildiren Paçacı, bu düzenlemenin aylıkların asgari ücret bandına yükseltilmesini, bayram ikramiyelerinin artırılmasını ve sağlıkta kesilen katkı paylarının iptal edilmesini içerdiğini aktardı.

"YÜZDE 0,99'LUK ENFLASYON BİR MANİPÜLASYON"

Açıklanan resmi verilere tepki gösteren Paçacı, durumu şu sözlerle özetledi:

"Gerçek enflasyon bir türlü açıklanmıyor. TÜİK'e artık kimse inanmıyor. Çünkü enflasyonu bizzat yaşıyorlar. Dolayısıyla yüzde 0,99'luk enflasyon rakamı, aslında emeklilere ve memurlara verilecek zammın düşük gösterilmesi, düşük oluşturulması için yapılmış bir manipülasyondur. Gerçek enflasyon bunun çok daha üzerindedir. Aslında hepimiz gerçek enflasyonun ne olduğunu biliyor ve yaşıyoruz."

EMEKLİ AYLIKLARINA YAPILAN İLAVE BİR ZAM DEĞİL

İktidar partisinin Meclis'e sunduğu ve en düşük emekli maaşını 23 bin 552 liraya çıkartan kanun teklifini değerlendiren İstanbul Milletvekili, 17 milyonluk devasa bir kitlenin ekonomik hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı.

Paçacı, "Çok ciddi sıkıntı içerisindeler, çok ciddi mağduriyet içerisindeler.

Ve AKP iktidarlarında hayatlarının en kötü, en zor dönemini yaşıyorlar. Şimdi dün en düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu söylediler.

Aslında bu bir zam değil. 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak açıkladılar. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 17,76'yı ilave ederek 23 bin 552 lirayı buldular. Yani herhangi bir zam söz konusu değil. Bu yasa gereği 6 ayda bir bunu yapmak zorundalar." şeklinde konuştu.

EMEKLİLERİN NEFES ALMASI İÇİN 5 MADDELİK YASA TEKLİFİ

Geçmiş yıllarda ödenen ikramiyelerle ev veya araba alınabildiğini ancak günümüzde bu tutarın yalnızca kredi kartı borçlarına yettiğini belirten Paçacı, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 5 maddelik kanun teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Sunulan yasa teklifi şu adımları içeriyor:

ANKA'nın aktardığına göre ilk maddede, Mayıs 2023 döneminde memurlara iyileştirme adı altında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması talep ediliyor. Aradan geçen üç yıla rağmen ödenmeyen bu tutarın bugünkü karşılığının 22 bin lira olduğu hatırlatılarak, memur emeklisine en azından 11 bin liralık seyyanen zam yapılması isteniyor.

İkinci düzenleme, yaşlılığa bağlı olarak artan sağlık harcamalarına odaklanıyor. Emeklilerden ilaç ve muayene için alınan sağlık katkı paylarının tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Üçüncü adımda, 28 bin lira olan asgari ücret karşısında 23 bin 552 liraya çıkartılan taban aylığın sefalet anlamına geldiği belirtiliyor. En düşük emekli aylığının yasal güvenceyle asgari ücret düzeyine eşitlenmesi talep ediliyor.

Dördüncü maddede, 2018 yılında bin lira (o günün kuruyla 250 dolar) olan ve bugün 4 bin liraya (90 dolar) çıkan bayram ikramiyelerinin nasıl eridiğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, emeklilere her bayramda asgari ücretin yarısı kadar ikramiye ödenmesi, böylece yılda toplam bir asgari ücret tutarında destek sağlanması öngörülüyor.

Beşinci ve son maddede ise, SSK ve Bağ-Kur mensuplarına yansıtılan yüzde 17,76 oranındaki enflasyon farkının bir zam olmadığı ifade edilerek, temmuz dönemi için bu kitleye yüzde 40 oranında gerçek bir gelir artışı yapılması teklif ediliyor.

"UMUT EDERİM Kİ GÜNDEME ALINIR"

Yasa tasarısının yasalaşmasını umut ettiğini dile getiren Paçacı, "Tahmin etmiyorum ama umut ederim ki bu kanun teklifimiz gündeme alınır ve Meclis'te yasalaşır. Böylece İYİ Parti, emeklilerimize en azından bir nefes alma imkanı tanımış olur" ifadelerini kullandı.