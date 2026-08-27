TCDD duyurdu: Tren biletleri artık böyle satılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD Taşımacılık) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bir süredir uygulamada olan e-bilet sistemine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

TEK TIK DÖNEMİ

Dijital dönüşüm alanında yeni bir adım atıldığı belirtilen duyuruda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR BELGE DÖNEMİ

Paylaşımda, gerçekleştirilen bu değişimle birlikte biletlerin tamamen dijital, güvenli ve her an ulaşılabilir bir yapıya kavuşacağı vurgulanarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."