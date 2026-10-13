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Tavuk eti üretimi ağustosta 237 bin tonu aştı, yumurta üretimi 2 milyar adede ulaştı

TÜİK, ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre, tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 3,7, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21,4 arttı

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Tavuk eti üretimi ağustosta 237 bin tonu aştı, yumurta üretimi 2 milyar adede ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk eti üretimi 237 bin 749 ton, tavuk yumurtası üretimi 2,04 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK'in ağustos ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistikleri açıklandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 arttı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

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TAVUK ETİ AZALDI YUMURTA SAYISI ARTTI

Bir önceki ay 251 bin 861 ton olan tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 237 bin 749 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin adet oldu. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TÜİK Hayvancılık
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