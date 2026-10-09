Son dakika | TÜİK verileri açıkladı: İmalat sanayide çifte kayıp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) imalat sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörlerinde; 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri aylık bazda incelendiğinde ise 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 oranında yükseldi.