Tahsildaroğlu'ndan 'bakterili peynir' açıklaması geldi

Son günlerde basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan iddialar üzerine Tahsildaroğlu firmasından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından bir zincir marketin rafından alınan numunenin analiz edildiği belirtildi. İnceleme sonucunda, 290625 parti numaralı ve 400 gram ağırlığındaki Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününün Listeria monocytogenes bakterisi yönünden uygun çıkmadığının şirkete resmi olarak bildirildiği ifade edildi.

PİYASADAN TOPLATILDI

Şirket yetkilileri, kendilerine yapılan resmi bildirimin hemen ardından üretim tesislerinde denetim gerçekleştirildiğini ve bahsi geçen partiye ait peynirlerin tedbir amacıyla piyasadan toplatılması için sürecin acilen başlatıldığını aktardı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı vurgulanarak, şirket tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Üretim tesisimizdeki 37 farklı noktadan alınan çevresel numuneler ile şahit son ürün ve ardışık parti numaralı ürünler akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan testlerde herhangi bir Listeria monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır. Şikâyete konu ürün ayrı bir hatta üretilmekte olup diğer ürünlerimizde de hiçbir uygunsuzluk bulunmamaktadır."

ŞİRKETTEN YASAL İŞLEM UYARISI

Firma, üretim yaptıkları tesislerin ulusal yasal mevzuatların yanı sıra uluslararası gıda güvenliği standartlarına (GFSI) uygun bir biçimde faaliyet gösterdiğini ve düzenli olarak denetimlerden geçtiğini belirtti.

Sosyal medya mecralarında markayı ve markanın diğer ürünlerini hedef alan gerçeğe aykırı paylaşımlara itibar edilmemesi istenirken, bu tür asılsız haberlerle alakalı yasal süreçlerin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tahsildaroğlu markalı peynirde Listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayet üzerine) harekete geçmişti.

Bakanlık, aynı parti numarasına sahip peynirlerin marketlerden toplatılıp imha edildiğini duyurmuştu. Ayrıca, alınan diğer numunelere dair analiz süreçlerinin halen devam ettiği ve yeni bir uygunsuz durum saptanması halinde gerekli yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirilmişti.