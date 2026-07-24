Bakanlıktan açıklama geldi: Bakterili peynir için toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tüketiciler tarafından ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayetler üzerine hızlıca inceleme başlattı.

Yürütülen denetimler sonucunda, ihbarların odağındaki bir beyaz peynir ürününün imha edilmek amacıyla piyasadan toplatıldığı duyuruldu. Söz konusu peynirde listeria bakterisi bulunduğu belirtilmişti.

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLERE UYMUYOR

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımlandı. Üretici firmaya idari para cezası kesildiği ve benzer ürünlerin de takibe alındığı vurgulanan kurum açıklamasında tam olarak şu ifadelere yer verildi:

LABORATUVARDA İNCELENDİ

"290625 parti numaralı 'Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir' ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"