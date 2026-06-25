SPK'dan 5 şirketin halka arzına onay: Fiyatları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda olmak üzere beş şirketin halka arzına onay verdi. Kurul ayrıca İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, çok sayıda şirketin borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç başvurularına izin verdi. İki şirket ve dört kişiye toplam 20,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

HALKA ARZLARA ONAY

SPK, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'nin 69 liradan, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 30,26 liradan, Soho Giyim ve Enerji AŞ'nin 15 liradan, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ'nin 20,9 liradan, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 9,2 liradan halka arzını uygun buldu.

SERMAYE ARTIRIMI VE BORÇLANMA ARAÇLARI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yaklaşık 415 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Kurul, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 6,8 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1,4 milyar liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyar liralık ve Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

KİRA SERTİFİKALARI VE FON KURULUŞLARI

ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Bizim Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı. SPK, BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Boğaziçi Ventures Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Greenwise Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verdi. Ayrıca İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşu onaylanırken, Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye yurt dışında işlem aracılığı faaliyet izni verildi. Gekas Kitle Fonlama Platformu AŞ ünvanlı bir kitle fonlama platformunun kurulması da onaylandı.

İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda bu iki şirkete ve dört kişiye toplamda 20,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.

(AA)