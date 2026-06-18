Halka arz olacaktı: Teknoloji devine sözleşme şoku!

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arz işlemlerini yürüten TSKB Yatırım, şirketin borsaya açılma takviminin ertelendiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alarak süreci başlatan firma, operasyonel faaliyetlerini doğrudan etkileyen çok önemli bir sözleşme değişikliğine imza attı.

TSKB Yatırım tarafından yapılan açıklamada, şirket yönetiminin yurt dışı operasyonlarını ve uluslararası satışları yürüten ana distribütör ile mevcut anlaşmasını tek taraflı olarak iptal ettiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından, halka arz izahnamesinde yer alan yatırımcı bilgilerinin şeffaflık kuralları çerçevesinde güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıktı.

Dünya'nın haberine göre izahname revizyonu nedeniyle, yatırımcıların taleplerini ileteceği tarihler de mecburi olarak ileri bir döneme kaydırıldı. Ayrıca finans kulislerinde, TSKB Yatırım'ın halka arz değerlemesini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan belge ve bilgileri eksik ilettiği, bu nedenle ek evrakların tamamlanması için ilave süre tanındığı iddiaları gündeme geldi.

Şirketin paylarının halka arz edilmesi için hazırlanan ilk izahname belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.06.2026 tarihinde resmi olarak onaylanmıştı. Ancak tam da yatırımcıların bilgilendirildiği bu aşamada, şirket yurt dışı satış ağını yöneten BETA Elektrotechnik GmbH firmasıyla arasındaki distribütörlük sözleşmesini sonlandırma kararı aldı. İlgili tek taraflı fesih işlemi de 10.06.2026 tarihli bir resmi yazı ile yürürlüğe sokuldu. Kritik öneme sahip bu anlaşmanın iptal edilmesi, halka arz sürecinde tasarruf sahiplerinin incelemesine sunulan uluslararası satış kanalı bilgilerinin tamamen hükümsüz kalmasına yol açtı.

YENİ SPK BAŞVURU VE ONAY SÜRECİ

Distribütörlük anlaşmasının feshedilmesinin ardından, şirket yetkilileri yasal mevzuatlar çerçevesinde hareket ederek 15.06.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden müracaat etti. Yapılan başvuruda, iptal edilen sözleşme doğrultusunda izahnamedeki ilgili bölümlerin güncellenmesi ve tasarruf sahiplerine ilan edilen talep toplama takviminin değiştirilmesi istendi. Kurul yetkilileri, yatırımcıların en güncel ve doğru bilgiye erişim hakkını gözeterek bu revizyon talebini hemen incelemeye aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, gerçekleştirilen ek başvuruyu 17.06.2026 tarihli karar toplantısında ele aldı. Kurul, sözleşmenin iptali neticesinde ortaya çıkan bilgi farklılığının giderilmesini mevzuata uygun bularak güncellemeyi onayladı. Çıkan bu kararın hemen ardından, şirketin değişen ihracat ağı verilerini barındıran güncellenmiş izahnamenin 6. kısmı kamuoyunun ve yatırımcıların incelemesine sunuldu.

TALEP TOPLAMA İÇİN YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

Güncellenen resmi belgelerin tasarruf sahipleri tarafından eksiksiz bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla yasal bildirim süreleri de işletildi. Şirket hisselerinin satışına dair önemli değişiklikleri barındıran izahnamenin yatırımcılarca analiz edilebilmesi için mevzuata uygun bir zaman çizelgesi hazırlandı.

Tasarruf sahiplerine yapılacak hisse satışı için belirlenen yeni talep toplama tarihleri, ilan gününü takip eden 2 iş gününden önce başlamayacak şekilde tekrar planlandı. Bu sayede, yatırımcıların yeni duruma göre finansal stratejilerini gözden geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yasal zaman aralığı tesis edildi.

Yapılan son resmi bildirimler ışığında, ertelenen talep toplama aşaması 23.06.2026 ile 25.06.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yenilenen takvime göre halka arz işlemleri, söz konusu tarihler arasında toplam 3 iş günü boyunca kesintisiz olarak sürecek. Piyasa profesyonelleri, yurt dışı distribütörünün son anda devreden çıkarılmasının ve izlenen yeni stratejinin, uzun vadeli sektörel trendlere ve halka arz büyüklüğüne nasıl etki edeceğini yakından takip ediyor.