Son dakika | TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı.

TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8'e geriledi ancak asıl dikkat çeken atıl işgücü olarak bilinen geniş tanımlı işsizlik oranı oldu. İş bulamayan ve iş bulmaktan ümidini keserek aramayı bırakan kesimi ifade eden atıl işgücü oranı yüzde 31'e tırmandı.

Aynı dönemde istihdam 136 bin kişi artarken, atıl işgücü oranı ise 0,4 puanlık yükselişle yüzde 31’e çıktı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı cinsiyete göre farklılık gösterirken, ağustosta erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 136 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 48,4 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda toplam istihdam 32 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,3 seviyesindeydi. Ağustosta erkek istihdamı bir önceki aya göre 143 bin kişi artarak 21 milyon 834 bine çıkarken, kadın istihdamı 7 bin kişi azalarak 10 milyon 673 bine geriledi.

İŞGÜCÜ 35 MİLYON 247 BİN KİŞİYE ÇIKTI

İşgücü, ağustosta bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35 oldu. Bir önceki aya kıyasla erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarken, kadınlarda 0,2 puan azaldı.

Toplam işgücüne dahil olmayanların sayısı da 31 milyon 857 bin kişi olarak kaydedildi. Bu sayı erkeklerde 9 milyon 788 bin, kadınlarda 22 milyon 69 bin oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ 1,1 PUAN AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13’e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 9,7, genç kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi. Bir önceki ay genç işsizlik oranı toplamda yüzde 14,1, erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 20,1 seviyesindeydi.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 10,1

TÜİK verilerine göre, kadınlarda işsiz sayısı bir ayda 67 bin kişi azalarak 1 milyon 193 bine, erkeklerde ise 40 bin kişi azalarak 1 milyon 547 bine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan düşerek yüzde 10,1’e, erkeklerde ise 0,2 puan düşerek yüzde 6,6’ya indi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta arttı. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,5 saatlik artışla 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31’E YÜKSELDİ

İşsizlik oranındaki düşüşe karşın, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı ağustosta yükseldi. Atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

TÜİK ayrıca, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi nedeniyle geçmiş aylara ilişkin tahminlerin revize edilerek yayımlandığını belirtti. İşgücü istatistiklerine ilişkin bir sonraki haber bülteni 27 Ekim 2026’da yayımlanacak.