7’den 70’e herkes iş kuyruğunda: Ama İŞKUR da bulamadı!

İktidar cephesinde işsizlik verileri ile ilgili iyimser açıklamalar yapılırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istatistikleri işsizliğin ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdi.

İŞKUR’un ağustos ayı verilerine göre, kurumda kayıtlı iş arayanların sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 1,57 artarak 2 milyon 337 bin 718 kişiye ulaştı.

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,29 azalarak 99 bin 815 kişi oldu. Ocak-ağustos döneminde ise işe yerleştirilen toplam kişi sayısı yüzde 7,11 düşüşle 947 bin 120 olarak kayıtlara geçti.

HANGİ İŞLERDE ALIM OLDU?

Açık işlerde kamunun payındaki büyük gerileme de dikkat çekti. Ocak-ağustos döneminde kamu sektöründen alınan açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,57 azalarak 6 bin 652’ye düştü.

Aynı dönemde özel sektörden alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 610 bin 79 oldu. Açık işlerde ilk sırayı imalat sanayisi alırken; meslek bazında en fazla talep turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisine yönelik gerçekleşti.

Buna karşın işverenlerin İŞKUR’a bildirdiği toplam açık iş sayısı ağustosta yüzde 2,7 artarak 201 bin 790’a yükseldi. Bu açık işlerin yüzde 99,6’sının özel sektörden gelmesi dikkat çekti.

7'DEN 70'E İŞ KUYRUĞUNDALAR

BirGün'ün haberine göre kayıtlı iş arayanların yüzde 51,1’ini kadınlar, yüzde 48,9’unu erkekler oluştururken, bu kitlenin yüzde 24,3’lük kesimi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu.

Ocak-ağustos döneminde işe yerleştirilen 947 bin 120 kişinin 70 bin 330’unu 50-59 yaş arasındakiler oluştururken, emeklilik çağında bulunan 60-65 yaş üstü 13 bin 683 kişi de İŞKUR aracılığıyla iş bulabildi.

Öte yandan eğitimli işsizler ordusunun büyüklüğü de vergilere yansıdı; 94 bin 413 ön lisans, 76 bin 631 lisans, 2 bin 326 yüksek lisans ve 111 doktora mezunu işsiz çareyi İŞKUR’un kapısını çalmakta buldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK HAYAL OLDU

İşsizlik ödeneği süreçlerinde de milyonlarca başvuru sahibinin destekten mahrum bırakıldığı görüldü. Yılın ilk yedi ayında 1 milyon 74 bin 187 kişi işsizlik maaşı için başvuru yaparken, bunlardan yalnızca 494 bin 774 kişiye ödeme yapıldı, 579 bin 413 kişi ise ödenekten faydalandırılmadı.

Büyükşehirlerdeki tablo da krizin derinliğini gözler önüne serdi. Ocak-temmuz döneminde İstanbul’da 270 bin 330 kişi işsizlik ödeneğine başvuru yaparken yalnızca 140 bin 401 kişi bu haktan yararlanabildi. Aynı dönemde İzmir’deki 62 bin 389 başvurunun 31 bin 765’i, Ankara’daki 70 bin 853 başvurunun ise yalnızca 31 bin 031’i karşılanabildi.