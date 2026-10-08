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Halk TV Ekonomi Son Dakika | TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

Son Dakika | TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

Son dakika haberi... TMSF, Destek Finans Faktoring A.Ş.'e kayyum olarak atandı.

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Son Dakika | TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı
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Destek Finans Faktoring A.Ş., yaptığı resmi açıklamayla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu.

Söz konusu atama kararının ardından şirketin yönetim kadrosu yenilenirken, ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği de bildirildi.

ŞİRKETE TMSF KAYYUMU ATANDI: YÖNETİM KURULU YENİLENDİ

Cemal Okumuş Yönetim Kurulu Başkanlığına, İrem Soydan Güler Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar atandı.

KAP'a bildirilen detaylarda, yönetim kurulu üyesi olarak atanan Kenan Alpdündar'ın aynı zamanda şirketin Genel Müdürlük görevine getirildiği aktarıldı.

Son Dakika | TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı - Resim : 1

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Atamaya dair işlemlerin tamamlanmasından sonra Genel Müdür olarak atanan Kenan Alpdündar'ın resmen görevine başlayacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada, Destek Finans Faktoring A.Ş. şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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