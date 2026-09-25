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Eski TMSF Yöneticisinin X hesabına erişim engeli

Aralarında gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger'in hesaplarının da bulunduğu çok sayıda X hesabı erişime engellendi. Hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

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Eski TMSF Yöneticisinin X hesabına erişim engeli

Gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in sosyal medya platformu X hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesaba bugün erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen hesapların bir kısmının X tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu hesaplara Türkiye üzerinden erişim sağlanamadığı, uygulamanın hesapların tamamını değil, bir bölümünü Türkiye ile sınırlı olacak şekilde etkilediği belirtildi.

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ESKİ TMSF YÖNETİCİSİNİN HESABI DA LİSTEDE

Eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesabı da erişim kısıtlaması getirilen hesaplar arasında yer aldı. Fon skandalı krizinin ortasında soruşturma; operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalarla devam ederken TMSF'nin eski yöneticisin hesabına erişim engeli kararı verilmesi dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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