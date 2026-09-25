Eski TMSF Yöneticisinin X hesabına erişim engeli

Gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in sosyal medya platformu X hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesaba bugün erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen hesapların bir kısmının X tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu hesaplara Türkiye üzerinden erişim sağlanamadığı, uygulamanın hesapların tamamını değil, bir bölümünü Türkiye ile sınırlı olacak şekilde etkilediği belirtildi.

ESKİ TMSF YÖNETİCİSİNİN HESABI DA LİSTEDE

Eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesabı da erişim kısıtlaması getirilen hesaplar arasında yer aldı. Fon skandalı krizinin ortasında soruşturma; operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalarla devam ederken TMSF'nin eski yöneticisin hesabına erişim engeli kararı verilmesi dikkat çekti.