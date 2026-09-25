255 video oyununa erişim engeli getirildi

Sulh ceza hâkimliklerinin aldığı kararlar doğrultusunda, dijital oyun platformu Steam'de yer alan yüzlerce video oyununa Türkiye'den erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin araştırmasına göre, platformdaki 255 video oyunu çeşitli gerekçelerle Türkiye'deki kullanıcılara kapatıldı.

Oyunların büyük bir kısmının cinsel içerik ve şiddet barındırdığı gerekçesiyle engellendiği belirtilirken 5 oyun için ise somut bir gerekçe sunulmadı.

255 VİDEO OYUNUNA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaştığı verilere göre erişime engellenen 255 oyunun gerekçe dağılımı şöyle:

250'si (%98,0) genel yetişkin içerik,

226'sı (%88,6) az sıklıkta çıplaklık veya cinsel içerik,

217'si (%85,1) sık çıplaklık veya cinsel içerik,

216'sı (%84,7) yalnızca yetişkinlere özel cinsel içerik,

36'sı (%14,1) yoğun şiddet veya kan.

Steam'in yetişkin içerik filtrelemesinin (Mature Content Filtering) etkin olduğu hesaplarda, bu kategorilerdeki oyunların mağaza sayfalarına girilmeden önce kullanıcılara içerik uyarısı gösteriliyor.

OYUNLARA YÖNELİK DÜZENLEME YOLDA

Öte yandan, oyun platformlarına yönelik yeni yasal düzenlemeler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. 7578 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'a eklenen Ek Madde 5 uyarınca; Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemesi zorunlu olacak.

Bu temsilcilerin görevleri arasında; Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ile adli ve idari makamlar tarafından iletilen tebligat, bildirim ve taleplerin gereğini yerine getirmek de yer alıyor.