Ünlü strateji oyunu Hearts of Iron'a "Atatürk" boykotu: Tarihçi Emrah Safa Gürkan da katıldı

Dünyaca ünlü strateji oyunu yapımcısı Paradox Interactive'in "Hearts of Iron IV" oyununun Discord sunucusuna katılan bir Türk oyuncu, yönetici tarafından kanaldan atıldı.

Sunucuya tekrar girmek isteyen oyuncudan, profilindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını kaldırması istendi.

DÜNYACA ÜNLÜ STRATEJİ OYUNUNA "ATATÜRK" BOYKOTU

Kanal yöneticisi ayrıca "Atatürk, Ermeni Soykırımı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesiydi ve bu konudaki desteği tartışmalı." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Türkiye genelinde oyuna yönelik boykot çağrıları yapılırken Steam incelemeleri de tepkilerin ardından "Çok Olumlu"dan "Çoğunlukla Olumsuz"a geriledi.

Boykota tarihçi ve yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da katıldı.

"6 BİN SAATİM VAR" DİYEREK BOYKOTA KATILDI

Oyunda 6 binden fazla saati olduğunu belirten ve "Diğer oyunlarını saymıyorum bile." diyen Gürkan, ortada açık bir tarihsel çarpıtma olduğunun altını çizdi.

Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok ama bunu zaten onlar da muhtemelen biliyor. Boykot. Bu düşmanca tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam."