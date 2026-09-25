Atatürk'ü sansürlemeye kalkan Paradox çark etti ama beklenen özür hala gelmedi

Dünyaca ünlü strateji oyunu Hearts of Iron IV’ün Discord sunucusunda bir Türk oyuncunun Atatürk portresi kullanmasıyla patlak veren gerilim, moderasyon ekibinin keyfi kararıyla uluslararası bir krize dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü "tartışmalı figür" ilan ederek sunucudan atan şirket, oyuncuların tepkisi sonucu kuralları tutarsız uyguladığını kabul etti; ancak beklenen açık özür hala gelmedi.

BİR PROFİL RESMİ SİSTEMİ KARIŞTIRDI: 'TARTIŞMALI FİGÜR' GEREKÇESİ

Olay, bir Türk oyuncunun Discord profilinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir portresini kullanması ve ardından sunucudan uzaklaştırılmasıyla başladı.

Basit bir profil görseli üzerinden başlayan tartışmayı asıl alevlendiren ise moderasyon ekibinin tutumu oldu. Kanadalı moderatör Nicholas Hubert'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü "tartışmalı bir figür" olarak nitelendirmesi ve fotoğrafın kullanımını bir ihlal sayması, Türk oyuncuların büyük tepkisine yol açtı.

TEPKİLER STEAM'E TAŞINDI: SUNUCU KAPATILDI, OYLAR YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

Discord üzerinde başlayan tartışma kısa sürede oyunun Steam sayfasına sıçradı. Çok sayıda Türk oyuncu yaşananlara tepki göstermek amacıyla Hearts of Iron IV’e olumsuz değerlendirmeler yağdırdı.

Tepkilerin hızla büyümesi üzerine Paradox Interactive, resmi Discord sunucusuna yeni üye alımını tamamen kapattı. Sürecin şirkete faturası ise ağır oldu: Oyunun mağaza sayfasında son 30 günde yazılan 25 bini aşkın incelemenin yalnızca yüzde 7'si olumlu kalabildi. Yaşanan yoğun hareketlilik üzerine Steam, sayfadaki incelemeleri "konu dışı inceleme aktivitesi" olarak işaretledi.

DİREKTÖR BATYA'DAN İTİRAF: KURALLAR TUTARLI BİÇİMDE UYGULANMADI

Kriz karşısında bir süre sessiz kalan şirket, tepkilerin durulmaması üzerine resmi adımı atmak zorunda kaldı. Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Batya, 24 Eylül'de Paradox'un resmi forumunda bir açıklama yayımladı.

Batya, Türk oyuncuların hassasiyetini anladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ulusun babası olarak çoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz."

Açıklamada, Paradox'un oyunları veya moderasyon sistemi üzerinden tarihi şahsiyetler hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamadığı öne sürüldü. Şirket asıl geri adımı ise kural ihlali gerekçesinde attı. Gerçek kişilerin profil fotoğrafı yapılmasına ilişkin kuralın her kullanıcıya aynı şekilde uygulanmadığını kabul eden Batya, "Bu görüşmelerin ardından, bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiği ve tutarlı biçimde uygulanmadığı netleşti" dedi.

BANLAR YENİDEN İNCELENECEK AMA ASIL TALEBE ÖZÜR HALA YOK

Paradox Interactive, hem tartışmaya yol açan Discord kuralını hem de bu süreçte verilen uzaklaştırma kararlarını masaya yatıracağını duyurdu. Batya, şirketin bundan sonraki süreçte "kuralı, alınan aksiyonları ve bu süreçte verilen banları inceleyerek gerekli değişiklikleri" yapacağını bildirdi.

Buna karşın şirketin yayımladığı metinde, Atatürk için kullanılan "tartışmalı figür" ifadesine ilişkin doğrudan bir özür yer almadı. Bu durum oyuncuların tepkisini canlı tuttu. Sosyal medyada organize olan kullanıcılar, yalnızca yasakların kaldırılmasını değil, kurucu lidere yönelik kullanılan ifadenin geri çekilmesini ve açık bir özür açıklaması yapılmasını talep etmeyi sürdürüyor.