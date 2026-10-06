Son dakika | Ticaret Bakanlığı 9 aylık bilançoyu açıkladı: 2,6 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk 9 ayında piyasa denetimleri aralıksız sürdürüldü. Bu dönemde toplam 360 bin 578 firma ile birlikte yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi.

Yapılan incelemeler neticesinde kurallara uymayanlara toplamda 2,6 milyar Türk lirası idari para cezası uygulandı.

İÇ TİCARETTE STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 2026 yılının ilk 9 ayında 59 bin 947 firma denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 724,7 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi.

Yürütülen bu denetimlerde fahiş fiyatlara ilişkin 399,5 milyon Türk lirası, otomotiv sektörüne 145,1 milyon Türk lirası, emlak sektörüne 45,6 milyon Türk lirası, kuyum sektörüne ise 13,7 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde kesilen idari para cezası miktarı ise yaklaşık 115 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 86 milyon tüketicinin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2026 yılının ilk 9 ayında 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

Aykırı eylemlerde bulunan 1 bin 498 gerçek ve tüzel kişiye toplamda yaklaşık 984 milyon Türk lirası idari para cezası veridi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 735,3 milyon Türk lirası, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon Türk lirası, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 16,7 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.