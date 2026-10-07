Son Dakika | SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine hisselerine yönelik yürüttüğü denetim ve inceleme faaliyetlerini sonlandırdı. Hisse senedindeki fiyat hareketlerini inceleyen kurul, bu kapsamda toplam 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

21 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kurul tarafından verilen kararda eylemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi ve suç duyurusunda bulunulan isimler şu şekilde açıklandı:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan.

SPK, AYNI 21 KİŞİ HAKKINDA BİR DE TEDBİR KARARI ALDI

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulan 21 kişi hakkında kapsamlı tedbir kararları da uyguladı.

21 KİŞİYE 2 YIL SÜREYLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

Alınan kararlar kapsamında, söz konusu 21 kişinin borsa ve teşkilatlanmış diğer tüm finansal piyasalarda işlem yapması 2 yıl süreyle yasaklandı. Cumhuriyet'in haberine göre, piyasaların güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen bu tedbirle, ilgililerin borsadaki faaliyetleri tamamen durduruldu.

16 İSMİN TÜM SERMAYE PİYASASI LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK, yaptırımları işlem yasağıyla da sınırlı tutmadı. Suç duyurusunda bulunulan listedeki 16 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları, 2 yıllık işlem yasağı süresince geçerliliğini yitirmek üzere iptal edildi.

Lisansı iptal edilen isimler şunlar oldu:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz ve Erdem Özkan. (DHA)