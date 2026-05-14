Son dakika | Merkez Bankası rezervleri haftalar sonra arttı

Son dakika... Merkez Bankası döviz rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış yaşandı. İran savaşı sonrası hızla gerileyen rezervler haftalar sonrası toparlanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporunu kamuoyuyla paylaştı. İlgili rapora göre, bankanın resmi rezerv varlıklarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi.

REZERV VARLIKLARI 171 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yayımlanan son istatistiklere göre, resmi rezerv varlıkları 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bir önceki aya oranla yüzde 3,7 seviyesinde bir artış gösterdi.

Bu ivmelenme sonucunda toplam rezervler 171,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu artışla birlikte Merkez Bankası kasasına yaklaşık 6 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşmiş oldu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

