Son dakika | Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı
Son dakika haberi... Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon, dolar, büyüme beklentileri belli oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.
Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının katılımıyla gerçekleşti.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 olurken, bu anket döneminde yüzde 29,14‘e çıktı.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi