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Halk TV Ekonomi Son dakika | Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Son dakika | Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Son dakika haberi... Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon, dolar, büyüme beklentileri belli oldu.

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Son dakika | Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.

Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 olurken, bu anket döneminde yüzde 29,14‘e çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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