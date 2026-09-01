Son dakika | İstanbul enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan istatistiklere göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 34,96 oranında bir artış kaydetti. Söz konusu dönemde aylık bazdaki artış ise yüzde 1,66 seviyesinde gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA FİYAT ARTIŞLARI SÜRDÜ

Açıklanan verilere göre, kentin enflasyon sepetindeki yukarı yönlü hareket ağustos ayında da hız kesmeden devam etti.

Endeksin hem aylık hem de yıllık bazda kaydettiği artış oranları, piyasalardaki maliyet baskısının ve tüketici fiyatlarındaki tırmanışın sürmekte olduğunu ortaya koydu.

REKOR EĞİTİM ZAMMI

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 17,28 oranlık yükselişle eğitim harcama grubunda görüldü.

Eğitim harcama grubunu yüzde 8,22 oranla alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,32 oranla konut, yüzde 1,43 oranla ulaştırma, yüzde 1,41 oranla ev eşyası, yüzde 1,35 oranla çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,11 oranla eğlence ve kültür, yüzde 0,86 oranla haberleşme, yüzde 0,72 oranla lokanta ve oteller ile yüzde 0,20 oranla gıda ve alkolsüz içecekler harcama grupları takip etti.

Söz konusu dönemde giyim ve ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,08 oranında azalış kaydedilirken, sağlık harcama grubunda herhangi bir fiyat değişimi gözlenmedi. İstanbul'da ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ve ulaştırma harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE MEVSİMSEL ETKİ

Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsimsel etkiler rol oynarken, giyim ve ayakkabı harcama grubunda ise gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri fiyat indeksindeki değişimi şekillendirdi. Ağustos ayında harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 17,28 ile eğitim grubunda gerçekleşirken, en yüksek azalış yüzde 0,08 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.