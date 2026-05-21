Son dakika | İşsizlik ödemeleri bayram öncesine çekildi

Milyonlarca kişinin beklediği ödemelerin tarihi öne çekildi. Normalde bayram sonrası 5 Haziran 2026'da yapılması planlanan İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği erkene çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 26 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Işıkhan şunları kaydetti:

"5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız."

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 21, 2026

İşsizlik Ödeneği kimlere ne şekilde verilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalılara geçimlerini sağlamaları için devlet tarafından belirli süre ve miktarda yapılan maddi destektir.

Prim gün sayısına göre 600 gün çalışana 180 gün, 900 gün çalışana 240 gün, 1080 gün çalışana ise 300 gün süreyle maaş ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği ise iş yerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması durumlarında, çalışılmayan süreler için işçiye İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen destektir.

İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işsizlik ödeneğini hak etme koşullarını taşıması (son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün prim ödemiş olma) gerekir.