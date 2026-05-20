Kurban alınabilen ikramiye kiloluk kıymaya dönüştü: Emeklinin sadece aylığı erimiyor...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin kurban kesme imkanı giderek zorlaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirledi. Hayvan pazarlarında ise en düşük fiyat 30 bin TL'den başlıyor. Ancak emekliye verilen ikramiye 4 bin TL olarak belirlendi.

2018'DE DURUM FARKLIYDI

Emeklilere dini bayramlar öncesi ödenen bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçirilmiş ve bin lira olarak belirlenmişti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 625 TL olarak belirlemişti. Emekliler, bin liralık ikramiyeyle kurban kesim bedelini karşılayabiliyordu.

BU YIL SADECE 4 KİLO KIYMA ALINIYOR

Bu yıl bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlendi. Diyanet'in 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin TL oldu. Sözcü'nün haberine göre kasapta 1 kilo kıymanın fiyatı ise bin TL'yi bulmuş durumda. Emekliler, bayram ikramiyesiyle en fazla 4 kilo kıyma alabilecek duruma düştü.