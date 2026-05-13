Takvim açıklandı: Kim bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları 17 milyonu bulan emekliler için bayram ikramiyeleri ile aylık ödemelerine dair planlamayı tamamladı.

Dün Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bayram ikramiyeleri Mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara aktarılacak.

Söz konusu tutarların sisteme yansıması ve banka hesaplarına geçmesi için milyonlarca emeklinin herhangi bir ek başvuru işlemi yapmasına ihtiyaç bulunmuyor.

Düzenleme çerçevesinde, aylık alma günü bayram dönemine denk gelen emeklilerin maaş ödemeleri erkene alındı. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bakanlığın belirlediği günlerde toplu olarak alabilecek.

SSK EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ BELLİ OLDU

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sisteminden aylık alanlar için ödemeler, normal maaş alma tarihlerine göre yeniden sınıflandırıldı. Buna göre maaş günü 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında olan emeklilerin aylıkları ve ikramiyeleri, kendi standart ödeme günlerinde hesaplarına yatırılacak. Maaşlarını 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 Mayıs'ta alanların ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN TAKVİM

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) emeklilerinden maaş günü 25 ve 26 Mayıs'a denk gelenler 21 Mayıs'ta; 27 ve 28 Mayıs'ta maaş alanlar ise 22 Mayıs tarihinde hem aylıklarına hem de ikramiyelerine kavuşacak.

Maaşları her ayın başında peşin olarak ödenen memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs günü hesaplarına tanımlanmış olacak.

4 BİN LİRALIK İKRAMİYE KİME, NE KADAR YATACAK?

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlenmişti. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanlar ile iş göremezlik geliri elde eden hak sahiplerine yapılacak ödemeler ise maaşlarındaki hisse oranlarına göre kesintili yatacak. Yüzde 75 oranında hissesi bulunanlara 3 bin TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin TL ve yüzde 25 hissesi olanlara yalnızca bin TL ödeme yapılacak.

Meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanan ücretli çalışanların ödemeleri de şahsi iş göremezlik derecelerine göre hesaplanarak ilgili tarihlerde hesaplarına aktarılacak.