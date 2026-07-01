Son Dakika | Haziran enflasyonu için ilk veri geldi

İTO verilerine göre İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 35,94 oldu. Aylık bazda en yüksek artış haberleşmede, en sert düşüş giyim ve ayakkabıda görüldü.

İstanbul Ticaret Odası, haziran ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. İTO’nun yayımladığı bültene göre İstanbul’da perakende fiyatlar haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı. Yıllık artış ise yüzde 35,94 olarak kaydedildi.

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 19,11

İstanbul’da fiyatlar, yılbaşına göre yüzde 19,11 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 38,31 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ HABERLEŞMEDE

Haziranda en yüksek aylık artış yüzde 4,28 ile haberleşme grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 4,20 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,14 ile ev eşyası, yüzde 2,37 ile konut izledi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış yüzde 0,65 oldu. Lokanta ve otellerde yüzde 1,25, sağlıkta yüzde 0,75, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 1,66 artış kaydedildi.

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ

Haziranda iki harcama grubunda fiyatlar geriledi. Giyim ve ayakkabıda yüzde 2,21, ulaştırmada ise yüzde 0,95 düşüş yaşandı. Eğitim grubunda ise aylık bazda değişim görülmedi.

YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM İLK SIRADA

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 52,51 ile eğitim grubunda oldu. Konutta yıllık artış yüzde 46,29, sağlıkta yüzde 41,24, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,21 olarak hesaplandı.