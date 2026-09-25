Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Son Dakika | Fon soruşturmasındaki bilançoyu Akın Gürlek açıkladı

Son Dakika | Fon soruşturmasındaki bilançoyu Akın Gürlek açıkladı

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon skandalı hakkında yürütülen soruşturmadaki son durumu açıkladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | Fon soruşturmasındaki bilançoyu Akın Gürlek açıkladı
Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı. Gürlek, fon yöneticilerinin tüm mal varlıklarına el konulduğunu ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi. Gürlek, 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek’in verdiği bilgiye göre 45 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken gözaltındaki 14 kişinin işlemleri sürüyor.

Şimşek istifası yalanı 56 milyarı yuttuŞimşek istifası yalanı 56 milyarı yuttu

TÜM MAL VARLIKLARI EL KONULDU! AKRABALARI DA NASİBİNİ ALDI

Soruşturmanın MASAK’ın desteği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirten Gürlek, şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Tüm fon sahiplerinin mal varlıklarına el konduğunu ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

“Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.”

Fon vurgunda ilginç ortaklık: Tezmen ve Alkin kardeşlerin babalarına yolsuzluk soruşturmasıFon vurgunda ilginç ortaklık: Tezmen ve Alkin kardeşlerin babalarına yolsuzluk soruşturması

Gürlek, soruşturmada sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Akın Gürlek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro