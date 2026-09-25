Son Dakika | Fon soruşturmasındaki bilançoyu Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı. Gürlek, fon yöneticilerinin tüm mal varlıklarına el konulduğunu ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi. Gürlek, 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek’in verdiği bilgiye göre 45 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken gözaltındaki 14 kişinin işlemleri sürüyor.

TÜM MAL VARLIKLARI EL KONULDU! AKRABALARI DA NASİBİNİ ALDI

Soruşturmanın MASAK’ın desteği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirten Gürlek, şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Tüm fon sahiplerinin mal varlıklarına el konduğunu ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

“Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.”

Gürlek, soruşturmada sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.”