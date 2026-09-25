Şimşek istifası yalanı 56 milyarı yuttu

Borsada çalkantı üzerine çalkantı yaşanıyor. Fon skandalı ile rekor düşüşlerin yaşandığı Borsa İstanbul'u bu kez de dolaşıma sokulan yaşan haber sarstı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği haberinin dolaşıma girmesi üzerine büyük kayıp yaşandı.

BORSA ZATEN DÜŞÜKTÜ...

24 Eylül Perşembe gününü zaten satış baskısı altında olan Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, önceki günü 13.251,85 puandan kapatmıştı.

24 Eylül sabahı 13.172,44 puandan açılan endeks gün boyunca geriledi. Gün sonunda BIST 100 yüzde 2,74 kayıpla 12.888,33 puana indi. 363,52 puanlık günlük düşüş yaşanırken işlem hacmi 110,6 milyar Türk Lirası (TL) oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 3,87 geriledi.

DAKİKALAR KALA DOLAŞIMA SOKULAN HABER

Ancak günün son bölümünde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. "Finansal Güç" adlı X hesabı saat 17.49’da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğunu öne sürdü. Paylaşımda ayrıca Erdoğan’ın istifayı kabul etmediği ve Şimşek’in kararında ısrar ettiği iddia edildi.

Bu iddianın doğru olmadığı daha sonra resmi açıklamalarla ortaya çıktı.

Şimşek saatler sonra yaptığı açıklamada istifa iddiasını açık biçimde yalanlayarak, “Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır” dedi ve bu tür spekülatif haberlerin ekonomik istikrarı hedef aldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) açıklaması ise daha ileri gitti. DMM, Şimşek’in istifasını sunduğu veya böyle bir talebi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, “kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü” açıkladı.

Bu ifade, olayın yalnızca bir sosyal medya söylentisi olarak değerlendirilmediğini göstermesi açısından önem taşıdı.

SON DAKİKALARIN MATEMATİKSEL HESABI

İddianın dolaşıma sokulduğu dakikalarda Borsa İstanbul’da yaşananlar da verilerle gözler önüne serildi.

Borsa Dedektifi'nin haberine göre ulaşılabilen kamuya açık piyasa verilerinde 17.49.00 anındaki BIST 100 değerini kesin işlem verisi veren bir kaynak bulunmuyor. Bu nedenle 17.49 için tahmini bir endeks rakamı üretilmedi. İddiadan hemen önceki erişilebilir piyasa verileri endeksin yaklaşık 12.945 puan çevresinde olduğunu gösterirken, resmi kapanış 12.888,33 oldu.

Başka bir ifadeyle endeks son bölümde yaklaşık 56,7 puan, yani yaklaşık yüzde 0,44 daha geriledi. Üstelik 12.888,33 aynı zamanda günün en düşük seviyesiydi ve borsa günü gün içi dibinden kapattı.

Borsa İstanbul’un yayımladığı resmi verilere göre BIST 100 şirketlerinin 24 Eylül kapanışı itibarıyla toplam piyasa değeri 12 trilyon 752 milyar 83 milyon 879 bin TL oldu. Fiili dolaşım oranı ağırlıklı piyasa değeri ise 4 trilyon 81 milyar 594 milyon TL olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul, bu rakamların bir önceki iş günü değerlerini yansıttığını özellikle belirtti. Yapılan matematiksel hesaplamada, yaklaşık 12.945 seviyesinden 12.888,33’e gerçekleşen yüzde 0,44’lük endeks hareketinin BIST 100’ün toplam piyasa değerindeki teorik karşılığı yaklaşık 56,1 milyar TL etti. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri üzerinden aynı hesap yapıldığında ise karşılık yaklaşık 17,9 milyar TL olarak hesaplandı.

Ancak uzmanlar bunun gerçek bir para çıkışı veya yatırımcıların cebinden çıkan nakit para olmadığını, endeks hareketinin BIST 100 şirketlerinin toplam piyasa değerine uygulanmasıyla bulunan yaklaşık piyasa değeri değişimi olduğunu vurguladı.

56 MİLYAR TOZ OLDU

Daha önemlisi, düşüş iddiadan önce başlamıştı; BIST 100 günün tamamında satış baskısı altındaydı. Küresel piyasalardaki risk iştahı, petrol fiyatları, tahvil faizleri ve Türkiye’deki fon piyasasına ilişkin gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Anadolu Ajansı'nın (AA) gün sonu değerlendirmesinde de Avrupa borsalarındaki negatif seyir ile küresel risklerin altı çizildi.

Asılsız istifa iddiasının yayıldığı son dakikalar ile kapanış arasındaki BIST 100 hareketinin toplam piyasa değerindeki matematiksel karşılığı yaklaşık 56 milyar TL oldu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI DA ARDINDAN GELDİ

Son dakikalardaki bir başka ayrıntı da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin “Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok” açıklaması saat 17.59 itibarıyla haber akışına girdi.