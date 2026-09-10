Son dakika | Beklenen ABD verisi geldi, altın çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,4 seviyesine doğru yükseldi.

Üretici enflasyonu aylık bazda ise üretici fiyat endeksi 0,4 arttı.

Üretici fiyatları temmuz ayında yüzde 4,7 yükselmişti.

Yarın ise ABD'de tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Piyasaların odaklandığı enflasyon verilerinden ilki bugün açıklanmışken yarın da diğer kritik veri ile altının yolunu bulması bekleniyor.

Bu veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasını ve altının geleceğini belirleyecek.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Veri sonrası altın adeta çakıldı.

Veri öncesi 4 bin 386 dolardan işlem gören Ons altın, açıklamanın hemen ardından 1,70'lik düşüşle 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altın güne 4 bin 414 dolar ile başlamıştı.

Gram altın ise ilk dakikalarda 6 bin 844 liradan 6 bin 759 liraya kadar düştü.

ECB KARARI DA ETKİLEDİ

Altın fiyatlarını ABD verisinden hemen önce gelen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da etkiledi.

ECB, 33 aydır sürdürdüğü faizi sabit tutma tutumunu geçtiğimiz ay artış yönlü değiştirmişken bu ay da 25 baz puanlık artışa gitti. Bu kararın da altın üzerinde etkisi oldu.