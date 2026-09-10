Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Son dakika | Beklenen ABD verisi geldi, altın çakıldı

Son dakika | Beklenen ABD verisi geldi, altın çakıldı

Son dakika verisi geldi... Piyasaların beklediği ABD üretici enflasyonu ağustosta yıllık yüzde 5,4 arttı. Veri sonrası altın fiyatları çakıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Beklenen ABD verisi geldi, altın çakıldı
Son Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,4 seviyesine doğru yükseldi.

Üretici enflasyonu aylık bazda ise üretici fiyat endeksi 0,4 arttı.

Altın sessiz sessiz bekliyor: Bugün açıklanacak, yarın belli olacakAltın sessiz sessiz bekliyor: Bugün açıklanacak, yarın belli olacak

Üretici fiyatları temmuz ayında yüzde 4,7 yükselmişti.

Yarın ise ABD'de tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Piyasaların odaklandığı enflasyon verilerinden ilki bugün açıklanmışken yarın da diğer kritik veri ile altının yolunu bulması bekleniyor.

Bu veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasını ve altının geleceğini belirleyecek.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Son dakika | Beklenen ABD verisi geldi, altın çakıldı - Resim : 2

Veri sonrası altın adeta çakıldı.

Veri öncesi 4 bin 386 dolardan işlem gören Ons altın, açıklamanın hemen ardından 1,70'lik düşüşle 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altın güne 4 bin 414 dolar ile başlamıştı.

Gram altın ise ilk dakikalarda 6 bin 844 liradan 6 bin 759 liraya kadar düştü.

ECB KARARI DA ETKİLEDİ

Altın fiyatlarını ABD verisinden hemen önce gelen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da etkiledi.

Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ECB, 33 aydır sürdürdüğü faizi sabit tutma tutumunu geçtiğimiz ay artış yönlü değiştirmişken bu ay da 25 baz puanlık artışa gitti. Bu kararın da altın üzerinde etkisi oldu.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın ABD Enflasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro