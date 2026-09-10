Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Alınan kararlar doğrultusunda banka, mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesinden yüzde 2,50 oranına yükseltti.

Aynı toplantıda diğer temel faiz oranlarında da artışa gidildi. Buna göre ana refinansman faiz oranı yüzde 2,40 oranından yüzde 2,65 oranına çıkarıldı. Marjinal kredi imkanı faiz oranı ise yüzde 2,65 seviyesinden yüzde 2,90 seviyesine yükseltildi.

YENİ FAİZ ORANLARI NETLEŞTİ

Gerçekleştirilen bu artışların ardından Avrupa Merkez Bankası'nın güncel faiz oranları şu şekilde şekillendi:

Mevduat faiz oranı yüzde 2,50 oldu.

Ana refinansman faiz oranı yüzde 2,65 seviyesine ulaştı.

Marjinal kredi imkanı faiz oranı ise yüzde 2,90 olarak belirlendi.