Son 4 haftanın zirvesini gördü: ABD-İran savaşı petrolü uçurdu!

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan savaş, yalnızca Ortadoğu'yu değil küresel enerji ve emtia piyasalarını da hareketlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üçüncü gece üst üste hava saldırıları düzenlenmesi ve İran'ın buna karşılık Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri seyir füzeleriyle vurması, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

PETROL FİYATLARI 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni saldırıların dünya petrol ticaretini doğrudan etkileyebileceğini ve fiyatlardaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükselmesi, enerji piyasaları açısından en büyük risk olarak görülüyor. ABD'nin saldırıları sürdürme kararlılığı ve İran'ın misillemelerine devam edeceği yönündeki açıklamalar, petrol başta olmak üzere küresel emtia piyasalarında dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürebileceğine işaret ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemin en düşük seviyelerinden birini gördü. Analistler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırmasının, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdiğini; bunun da dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Piyasalar, savaşın seyrinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin mesajları da yakından izliyor.