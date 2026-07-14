Şimşek açıkladı: 1 trilyonluk dev kredi paketi devrede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni kredi programının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Sanayiciler başta olmak üzere işverenler uzun zamandır finansman ve yüksek faizlerden şikayetçiydi. Enflasyonla mücadele kapsamında 3 yıldır süreci omuzladıklarını söyleyen sanayiciler artık bunun sürdürülemez olduğunu son dönemlerde sesli bir şekilde dile getirmeye başlamıştı.

Tam da isyan bayrağının yükseldiği bu süreçte Bakan Şimşek dev destek paketini açıkladı.

Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan paket kapsamında, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi hacminin 750 milyar liraya çıkarıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, imalat sanayisi için de 250 milyar liralık yeni bir kredi desteğinin devreye alınacağı duyuruldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 1 TRİLYON LİRALIK FİNANSMAN MESAJ

Bakan Şimşek, kredi desteklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."