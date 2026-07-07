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Halk TV Ekonomi Sıcaklar yükselince doğalgaz fiyatları fırladı

Sıcaklar yükselince doğalgaz fiyatları fırladı

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası elektrik tüketimini tetikleyince, doğalgaz fiyatları da adeta uçuşa geçti

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Sıcaklar yükselince doğalgaz fiyatları fırladı

Avrupa pazarında ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı, kavurucu sıcakların elektrik ihtiyacını artıracağı tahminleriyle megavatsaat başına 46,11 euro seviyesine kadar tırmanarak yaklaşık yüzde 5 oranında bir artış kaydetti.

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Kıtada derinliği en yüksek olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF üzerinde işlem gören ağustos vadeli sözleşmelerde, doğal gazın megavatsaat ücreti, dün 44,13 euro olan kapanış seviyesine kıyasla gün içerisinde yaklaşık yüzde 5 yükselişle 46,11 euroyu test etti.

Yaşanan bu yukarı yönlü harekette, önümüzdeki haftalarda Kuzeybatı Avrupa ile İtalya genelinde etkisini hissettirmesi beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini yukarı çekeceği öngörüsü belirleyici oldu.

ARZ TARAFINDA SIKIŞIKLIK VAR

Piyasanın tedarik boyutunda ise Avrupa kıtasının en büyük boru hattı gaz sağlayıcısı konumundaki Norveç'te yer alan Nyhamna işleme tesisi ile Troll gaz sahasında yürütülen planlı bakım faaliyetlerinin tahmin edilenden daha uzun zaman alması fiyatları etkiledi.

Gaz akış hatlarında meydana gelen bu düşüşün arz güvenliğine yönelik kaygıları tırmandırarak fiyat artışlarını arkadan desteklediği aktarılıyor.

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Bunun yanı sıra, Gas Infrastructure Europe (GIE) tarafından paylaşılan verilere göre, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 43,1 seviyesinde seyrediyor.

Kaydedilen bu oran, geçtiğimiz senenin aynı döneminde gözlenen yüzde 51,4’lük doluluk payının altında yer alıyor. Depolardaki stok seviyelerinin geçen yıla oranla daha düşük bir bantta bulunması da fiyat grafikleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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