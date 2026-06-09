Sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarında yüzde 30 artış kapıda

Dünya genelinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarında tüketim hacminin ivme kazanmasıyla birlikte, fiyat grafiklerinin yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Yatırım bankası Morgan Stanley, Asya kıtasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası ile Avrupa ülkelerinin kış ayları öncesinde depolarını doldurma gayretinin fiyat mekanizmasını tetikleyeceğini açıkladı. Bankanın analizine göre, senenin ikinci yarısında LNG fiyatlarında üç yılı aşkın sürenin en yüksek rakamları ekrana yansıyabilir.

GAZ FİYATLARINDA 25 DOLARLIK TEHLİKE SINIRI

Morgan Stanley tarafından hazırlanan güncel raporda, Asya piyasaları için gösterge kabul edilen LNG fiyatının üçüncü ve dördüncü çeyreklik dönemlerde milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 25 dolar seviyesine kadar tırmanabileceği öngörüldü.

Mevcut vadeli fiyat eğrileri üzerinden yapılan hesaplamalar, bu tahminin yüzde 30’u aşan bir fiyat artış potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Dünya'da yer alan habere göre raporda işaret edilen bu yüksek seviyeler en son, Avrupa kıtasının Rusya’dan gelen boru hattı gazındaki kesintileri ikame etmek adına küresel piyasalara yüklendiği ve enerji krizinin baş gösterdiği 2023 senesinin başlangıcında kayıtlara geçmişti.

ASYA'DA SICAK HAVA AVRUPA'DA DEPOLAMA TELAŞI TALEBİ KÖRÜKLÜYOR

Uluslararası analistler, Ortadoğu coğrafyasında yaşanan bölgesel gerilimlere kısa vadeli çözümler getirilse dahi, LNG piyasasındaki fiyat artış eğiliminin önüne geçilemeyeceğini savunuyor.

Banka raporunda, Hindistan ve Çin gibi devasa tüketim merkezlerinde gaz kullanımının yukarı yönlü hareketlendiği, Avrupa genelinde ise yaklaşan soğuk havalar öncesinde boşalan stok alanlarını yeniden doldurmak için zamanın giderek daraldığı vurgulandı. Ekonomi uzmanları, mart ve nisan dönemlerinde dünya genelindeki ithalat rakamlarında yaşanan sert gerilemelerin üretimdeki kayıpları büyük oranda dengelediğini, fakat yaz dönemi sıcakları ile depolama zorunluluklarının talebi yeniden yukarı fırlattığını belirtiyor.

ARZ KAYIPLARI DİĞER TESİSLERLE KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Morgan Stanley uzmanlarının verilerine göre, Basra Körfezi kaynaklı olarak yaşanan arz kesintilerinin önemli bir bölümü, diğer coğrafyalarda yer alan sıvılaştırma tesislerinin tam kapasiteyle çalıştırılması ve Kuzey Amerika bölgesinde yeni üretim altyapılarının devreye alınması vasıtasıyla ikame edildi.

Bu tedbirler neticesinde mayıs ayında dünya genelindeki toplam LNG arzı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca 1 milyon ton geride kaldı. Yatırım bankası, Asya genelinde haziran ve temmuz aylarında hava sıcaklıklarının ortalamaların üzerinde seyretme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu durumun klimalar ve soğutma sistemleri üzerinden enerji tüketimini yoğun biçimde desteklemeye devam edeceğini bildirdi.