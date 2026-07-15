Serbest Ticaret Anlaşması Ukrayna parlamentosunda onaylandı

Türkiye’de onay prosedürlerinin 2024 senesinde ikmal edildiği Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanarak kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları tahkim edeceğini ve yatırımlar alanındaki ortaklık zeminini genişleteceğini duyurdu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'TAN HEDEF AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Ülkemizdeki onay süreci 2024 yılında tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanmıştır. Bu önemli gelişmeyle birlikte Anlaşmanın yürürlüğe girmesi yolunda önemli bir aşama geride bırakılırken, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. 2024 yılında 6,2 milyar dolar ve 2025 yılında 6,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz yılın ilk 6 ayında yüzde 10 artarak, yaklaşık 3,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı karşılıklı olarak serbestleşecek; ihracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir. Ayrıca, hizmet ticaretinde sağlanacak kolaylıklarla lojistik faaliyetlerimiz güçlenecek, müteahhitlik hizmetlerimiz ile karşılıklı yatırımlarımız daha şeffaf ve güvenli bir hukuki çerçeve altında desteklenecektir. Böylece, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir Zelenski tarafından ortak olarak belirlenen 10 milyar ABD doları hedefine ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SAVAŞ KOŞULLARINA RAĞMEN İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada ise şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ukrayna’yla 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul oturumunda dün kabul edilmiştir. Ülkemizce onay süreci daha önce tamamlanmış olan anlaşmanın yürürlüğe girişi, Ukrayna’yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır. Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna’yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir"