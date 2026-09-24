Sadece iki kamu bankası reklama 13 milyar harcadı: Bir lirası bile Halk TV’ye verilmedi

Kamu bankalarının reklam ve ilan için tercih ettiği yayın kuruluşları uzun zamandan beri gündemde. Televizyon kanallarına aktardığı milyonlarca liralık reklam bütçesinin maliyeti dudak uçuklatırken bu kararların ne amaçla alındığına dair sorular ise cevapsız...

Kamu kurumlarının reytingleri esas almadan dağıttığı reklam ve soru önergeleri, bütçelerin hangi ölçütlere göre dağıtıldığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığı yönünde olurken; Maliye Bakanı bankaların cevabını paylaşıp 'banka ve müşteri sırrı' yanıtını verdi.

İKİ KAMU BANKASI REKLAMA 13 MİLYAR HARCADI

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sadece iki kamu bankasının son 5 yılda reklam ve ilan için 13 milyar 175 milyon liralık harcama yaptığını duyurdu. Bu bankaların Halk Bankası ve Ziraat Bankası olduğunu kaydeden Bingöl, yıllara göre bankaların reklam harcamalarını şu şekilde açıkladı.

EN ÇOK İZLENEN HABER KANALI HALK TV'YE BİR LİRA BİLE VERİLMEDİ

Reklam verilmesi için kanalların veya yayınların izlenmesi önem arz ederken, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV kamu kuruluşlarından hiçbir reklam alamamaya devam ediyor.

Reyting verileri ortadayken dağıtılan bu paylardan Halk TV'ye hiçbir payın verilmeme nedenine yönelik sorular ise uzun zamandan beri yanıtını bulamıyor.

İŞTE BANKALARIN YILLARA GÖRE REKLAM İÇİN DAĞITTIĞI PARALAR

Vergi uzmanı Bingöl, iki kamu bankasının sadece son 5 yıllık reklam ve ilan için dağıttığı paraları yıl yıl açıkladı. Dudak uçuklatan paranın yıllara göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

Halk Bankası:

-2021 yılı 466,3 milyon TL

-2022 yılı 1 milyar 190 milyon TL

-2023 yılı 1 milyar 777 milyon TL

-2024 yılı 1 milyar 879 milyon TL

-2025 yılı 2 milyar 941 milyon TL

-Toplam 8 milyar 253 milyon TL

Ziraat Bankası:

-2021 yılı 281,5 milyon TL

-2022 yılı 467,5 milyon TL

-2023 yılı 1 milyar 122 milyon TL

-2024 yılı 1 milyar 264 milyon TL

-2025 yılı 1 milyar 787 milyon TL

-Toplam 4 milyar 922 milyon TL

BU PARALAR HANGİ KRİTERLE VERİLİYOR?

Bankaların dağıttığı bu paranın hangi kriterlere göre verildiğini bir vergi ödeyicisi olarak soran Bingöl, bu yüksek rakamların hazineye aktarılan payı azalttığını ve olanın yine vatandaşların vergilerine olduğunu ifade etti.

"Bir vergi ödeyicisi olarak soruyoruz; bu paralar ile hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklamlar verilmiştir? Bu denli yüksek rakamlar Hazineye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine vergilerimize olmaktadır."

HANGİ KANALA NE KADAR VERİLDİĞİ İSE HALA SIR!

Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV'ye bir liralık reklam dahi verilmezken kamu kuruluşlarının reklam için tercih ettiği kanallar tartışma yaratırken, kaynaklar için seçilen adresler sır gibi saklanmaya devam ediyor.