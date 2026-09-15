Hangi kanala ne kadar kamu reklamı aktarılıyor? Mahmut Tanal 'sır perdesini' Halk TV'de sordu!

Kamu kuruluşları ve devlet sermayeli şirketlerin televizyon kanallarına aktardığı milyonlarca liralık reklam bütçelerinin hangi kriterlere göre dağıtıldığı yeniden gündemde.

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV’nin kamu kuruluşlarından reklam alamadığı gerçeği ortada dururken, YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi vermiş, Şimşek de; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak yanıtını paylaşmıştı. Yanıttaki 'banka ve müşteri sırrı' tepkileri de beraberinde getirdi.

TANAL SIR PERDESİNİ BU DEFA HALK TV CANLI YAYININDA SORDU

Uzun zamandan beri gündemde olan ancak üzerine herhangi bir adım atılmayan sorun hakkında Mahmut Tanal'dan Halk TV yayınında dikkat çeken açıklamalar geldi. İrem Sansak'ın Haber Masası programına katılan Tanal, 'banka ve müşteri sırrı' denilerek açıklanmayan sır perdesini değerlendirdi.

Tanal, bunun bir sır olmadığını 86 milyon adına soru sorduğunu söyledi. Açıklanmayan verilerin bazı kanalları koruma amaçlı olduğunu ifade eden Tanal, izlenmeyen kanallara verilen kamu reklamları ile ne gibi bir kamu faydası olacağı sorusunu yöneltti.

Tanal ayrıca reklamların izlenme oranı ve objektif kriterlere göre değil, iktidara yakın kanallara verildiğini öne sürdü. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV başta olmak üzere; Sözcü TV, BirGün TV, Evrensel TV, Karar TV ve Tele1 gibi kanalların dışlandığını savunan Tanal, konuyu Türkiye Eşitlik Kurumu'na taşıyacağını, yanıt verilmemesi halinde hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Şimşek'e kamu kurumlarının reklam dağıtımında hangi ölçütlerin baz alındığını sordu:



"Bakanlık bilgi vermemek için bu sırdır diyor. Ben orada bankada hesabı olanların ne kadar parası olduğunu sormadım. Bankada vatandaşın kimin parası var onu da sormadım. Orada sadece sorduğum şu, diyorum ki siz Maliye Bakanısınız ve bu kamu bankaları adı üzerine kamu bankası ve aynı zamanda BOTAŞ ve Türk Hava Yolları anonim ortaklığı. Bunlar kamunun şirketleri. Ve bunlar tanıtım yaparken, reklam yaparken hangi televizyonlara reklam verdiler. Hangi televizyonlara bu beş yıl içerisinde ne kadar para ödediler. Ve bu reklamları verirken iktidarı öven televizyonlara mı verdiler? Yoksa herkese izleme oranına göre adil, adaletli bir ölçüt bir kriter bularak mı ödeme yaptılar? Ben bunu soruyorum."

"KİŞİSEL VERİLERİ SORMUYORUM, HANGİ KANALA NE KADAR ÖDENDİĞİNİ SORUYORUM"

Gizli bilgi sormuyorum ki, kişisel verileri koruma kapsamında bir bilgi istemiyorum ki. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir parlamenterim. Bir milletvekiliyim. Vatandaşın vergileriyle kurulan bu şirketlerin bu tanıtım ve reklam giderleri hangi televizyonlara gelir olarak kaydedildi. Hangi televizyonlara para verildi, bu televizyonların isimlerini açıklayın ve bu televizyonlara ayrıntılı her yıl ne kadar para ödediğinizi söyleyin diyorum.

"BAKAN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMEK ZORUNDA KALIR"

Tanal, bakanın bunu açıklamamasının bazı televizyon firmalarını korumak anlamına geldiğini, cevaplamadığı takdirde hukukun işletilmesi halinde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etti.

"Bu şunu gösteriyor, eğer Maliye Bakanı bunu açıklamadı bugüne kadar, açıklamaması demek ki bazı televizyon firmaları korunuyor. Bazı televizyon firmalarına kaynak aktarılıyor. Ve bu bakan da olsa eninde sonunda bana başta sordunuz ya, bunun cevabını alabildiniz mi.

Cevabını vermezlerse ülkede adaletli ve hukuk devleti kurulduğu zaman, demokrasi kurulduğu zaman bu bakan tarafsız, siyasi olmayan, bağımsız yargı önünde bunun hesabını vermediği zaman hesap vermek zorunda kalır."

"86 MİLYONUN DEĞERİ OLAN KURUMLARIN PARASI HANGİ KANALLARA ÖDENDİ?"

Bunlar 86 milyonun değeri olduğu için 86 milyona Sayın Maliye Bakanına soruyorum, bunlara tanıtım ve reklam hizmeti adı altında vermiş olduğunuz para hangi kanallara her yıl ne kadar ödediniz? Bunları kamuoyuna açıklayınız. Ve bunu sorarken ben hiçbir müşterisinin ne kadar, vatandaşımızın ne kadar bankaya para yatırdığını sormuyorum. Vatandaşın bankadaki parasını da sormuyorum. Bankanın sermayesini de sormuyorum. Ben kamuya, kamu kaynaklarının açık bir şekilde adil, şeffaf ve bunun gerçekten reklam ve tanıtım bedeli olarak ödedikleri bu paranın karşılığını alabiliyor mu bankalar. Yoksa sırf bu televizyonlar para kazansın diye mi sözleşmeler yapılarak para aktarılıyor? Bu nedir?

"BAŞSAVCILARIN SORDUĞU SORULARIN AYNISINI SAYIN BAKANA SORUYORUM"

Hani diyorlar ya, İBB duruşmalarında "efendim şu parayı şuraya aktarmak için", aslında işte tam olayın bam noktası burasıdır. Bu soruları İBB duruşmasında Sayın Cumhuriyet Başsavcıları soruyor.

Ben de İBB duruşmasında Sayın Başsavcıların sorduğu soruların aynısını Sayın Bakana soruyorum. Ben kamu kaynaklarının reklam ve tanıtım hizmeti adı altında özel televizyonlara verilen hem kamu bankalarının hem Botaş'ın ve hem de aynı zamanda Türk Hava Yolları anonim ortaklığının ne kadar para verdiğini tek tek son 5 yılı açıklamalarını istirham ediyorum.

"KAMUOYUNA AÇIKLAYAMAYACAKLARI BİR HESAP"

Tanal, kendisine verilen cevapta BOTAŞ'ın ve THY'nin kamu ortaklığının adının geçmediğini, gizlenen bir husus olduğunu; kamuoyuna açıklayamayacakları bir hesap olduğunu öne sürdü.

"Ve bana verdikleri cevapta Botaş'ın adı hiç geçmiyor. Türkiye Türk Hava Yolları kamu ortaklığının adı da geçmiyor. Hiç bunu görmemezlikten geliyor. Peki siz onu bankalara dediniz ki bu sırdır dediniz. Para sormadığım halde vatandaşın parasını sormadığım halde, peki bu Botaş'a Türk Hava Yollarına niye hiç cevap vermiyorsunuz? Yani burada şunu gösteriyor, burada şunu gösteriyor. Demek ki gizlenen bir husus var. Kamuoyuna açıklayamayacakları bir hesap var."

GİZLENEN BİR HESAP VAR, YÜCE DİVAN'DA YARGILANACAK BİR SUÇTUR

Bu kamuoyuna açıklayamadıkları hesaplarını biz YENİ Parti olarak iktidara geldiğimizde tarafsız ve bağımsız yargı önünde bunun hesabını vermek zorundadırlar. Aksi takdirde yüce divanda yargılanacak bir suçtur bu.

"NEYİN SIRRI"

Tanal, 86 milyondan kesilen verginin hesabını sorduğunu, bunun sır ve bankacılık kanunu ile alakalı olmadığını söyledi.

"Ya arkadaş neyin sırrı? Ben benim vergimden benim vergimden kesilen parayla bu bankalar kurulmadı mı? Bu Botaş kurulmadı mı, bu Türk Hava Yolları kurulmadı mı? Kuruldu. Kardeşim ben benden kestiğin verginin hesabını soruyorum.

Siz bunu tanıtım ve reklam olarak veriyorsunuz, bugüne kadar bu televizyon özel televizyonlara hangi televizyona ne kadar para verdiniz yıllık tanıtım ve reklam hizmeti adı altında. Bunun sırla alakası ilgisi yok.

Bankacılık kanunuyla alakası ilgisi yok. Bu neyle alakalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki işte milletvekilinin vermiş olduğu yazılı soruya cevap vermeyle alakası ilgisi var. Yani burada, burada maalesef ama maalesef topu taca atmak için cevap vermemek için böyle sırrın işte banka sırrının arkasına saklanıyorlar."

"İZLENMEYEN KANALLARA KAMU REKLAMININ FAYDASI NE?"

Hiç izlenmeyen bir televizyona dünya kadar oraya reklam ve tanıtım hizmeti adı altında bir para aktarmışsa bunun kamuya faydası ne?

Bunun bu bankalara faydası ne? Hiç kimse A televizyonunu, B televizyonunu, C televizyonunu izlemiyorsa ve kalkıp buna efendim kanunu dolanarak bir tanıtım ve reklam sözleşmesi ile dünyanın parasını aktarmışsa bunun hesabını biz sormayacak mıyız?

86 milyon insanın oradaki fakir fukara gurabanın parasıdır. Bu şekilde dağıtılan paralarla öğrencilerimize yurt yapılamaz mı?

Bu şekilde şu anda Şanlıurfa'da öğretmen yok, bazı okullarda mesaj gönderilmiş çocuklar okula gelmesinler öğretmen atanıncaya kadar ben de mesajlar var. Hiç olmazsa öğretmen atanmaz mı Şanlıurfa'daki öğrencilere.

Mevsimlik tarım işçisi var, bu sene 750.000 kişi mevsimlik tarım işçisi olarak kalktı 73 ile gitti. Şu anda Türkiye'de okullar açıldı halen Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tarlada çalışıyor okulda değil okulda olması gereken, bu insanlara harcanması gerekmez mi?

"TÜRKİYE EŞİTLİK KURUMU'NA ŞİKAYET EDECEĞİM"

Tanal, verdiği soru önergesinin ardından TİHEK'e şikayet başvurusunda bulunacaklarını söyledi:

"Bu olaydan sonra, bu cevap bana geldikten sonra ben şimdi Türkiye Eşitlik Kurumuna şikayet edeceğim. Türkiye Eşitlik Kurumuna başvuruda bulunacağım. Siz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir der. 10. maddesi eşitlik ilkesi der. Siz bir kamu kurumu olan bu bankaları ve bu Botaş'ı ve Türk Hava Yollarını eğer tanıtacaksanız sa reklamlarını vereceksiniz se eşit bir şekilde, adil bir şekilde vermek zorundasınız."

"HALK TV VE DİĞER BAĞIMSIZ KANALLARA REKLAM VERİLMİYOR"

Üç kamu bankası, BOTAŞ ve Türk Hava Yolları anonim ortaklığının tanıtım ve reklamları Halk TV, Sözcü TV, Birgün TV, Evrensel TV, Karar TV ve Tele 1'de, bunlarda yayınlanmıyor, bunlara tanıtım ve reklam adı altında bir sözleşme yapılmıyor.

Siyasi iktidarın yandaş kanallarıyla bu reklam sözleşmeleri, tanıtım sözleşmeleri yapılıyor. Bu ilanlar siyasi iktidarı övenlere veriliyor. Türkiye Eşitlik Kurumu işte bu uygulama eşitsizliktir. Türkiye Eşitlik Kurumu'nun bu konuda harekete geçmesini bekliyorum. Eğer harekete geçmezse, Türkiye Eşitlik Kurumu cevap vermezse bir ay içerisinde şikayette bulunacağımın tüm kamuoyuna duyuruyorum.