Devlet reytinge bakmıyor! Kamu bankalarının hangi kanala reklam verdiği sorusuna 'sır' örtüsü

Kamu kuruluşlarının reklam için tercih ettiği kanallar tartışma yaratırken, kaynaklar için seçilen adresler bir kez daha gizli tutuldu.

HALK TV EN ÇOK İZLENEN KANAL AMA REKLAM ALMIYOR

Reklam verilmesi için kanalların veya yayınların izlenmesi önem arz ederken, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV kamu kuruluşlarından hiç bir reklam alamıyor.

Kamu bankalarının ve devlet sermayeli şirketlerin televizyon kanallarına aktardığı milyonlarca liralık reklam bütçesinin dökümü yine halktan gizlendi.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bir soru önergesi verdi.

Önergede kamu sermayeli şirketlerin reklam ve tanıtım harcamalarının kamu kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak bu harcamaların şeffaf, hesap verebilir ve objektif kriterlere göre yürütülmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu vurguladı.

Tanal, Türk Hava Yolları (THY), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat Bankası), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve kamu sermayesinin çoğunluğuna sahip diğer şirketlerin televizyon kanallarına aktardığı reklam bütçelerinin hangi ölçütlere göre dağıtıldığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığının bilinmediğine ifade etti.

REKLAM NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Tanal, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

“Son 5 yılda THY, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BOTAŞ ve kamu sermayesinin çoğunluğuna sahip diğer şirketler tarafından televizyon kanallarına aktarılan reklam ve tanıtım bütçelerinin kurum ve kanal bazında yıllık dağılımı nedir? Reklam ve tanıtım bütçeleri belirlenirken hangi objektif kriterler esas alınmaktadır? Reyting, erişim, hedef kitle, maliyet-etkinlik analizi ve bağımsız medya planlama raporları dikkate alınmakta mıdır?”

ŞİMŞEK BANKALARIN CEVABINI VERDİ

Cumhuriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sayıştay denetimine tabi olduklarını bildirdi. Daha sonra da bu konuda Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’tan gelen ortak yanıtı paylaştı. 3 banka ise ortak yanıtlarında, bankalara ait bilgilerin, üçer aylık dönemlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve banka internet sitelerinde kamuya açıklanan bağımsız denetim raporlarında yer aldığını bildirdi.

‘BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI’

Yanıtta, “Bununla birlikte, kamuya açıklanan banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgiler, Bankacılık Kanunu’nun 73 ve 159. maddeleri kapsamında banka ve müşteri sırrı olarak mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.